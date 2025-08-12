850 тысяч на собственную карту: как на Кировоградщине раскрыли хищение боевых выплат

Специализированные прокуратуры в сфере обороны усилили борьбу с коррупцией, разоблачив многочисленные факты злоупотреблений на выплатах для военнослужащих.

Общая сумма убытков, нанесенных государству, превышает 34 миллиона гривен, из которых более 25 миллионов — это незаконно начисленные боевые выплаты. Эти средства получили лица, которые не находились на передовой.

Только за последнее время о подозрении сообщили 23 лицам в 20 уголовных производствах, 7 из которых задержаны.

Среди фигурантов — должностные лица разных уровней: от заместителей командира части и командиров рот до главных бухгалтеров.

Пример из Кировоградской области

В Кировоградской области бухгалтер одной из воинских частей незаконно присвоила более 850 тысяч гривен.

Женщина внесла ложные сведения в официальные документы, чтобы перечислить средства, предназначенные военным, на свой собственный счет.

Вместо настоящих реквизитов получателей она указала номер своей банковской карты. Ей инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для государственных интересов.

Масштабные разоблачения по Украине

Следствие выявило и другие громкие случаи.

Белоцерковская прокуратура привлекла к ответственности бывшего командира, который по халатности допустил безосновательное начисление подчиненным более 15 миллионов гривен.

Львовская прокуратура разоблачила организованную группу, в которую входили должностные лица финансового отдела, офицеры и сержанты. Они незаконно присвоили более 5 миллионов гривен из бюджета.

За совершение таких преступлений виновным грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время в суд уже направлены обвинительные акты в отношении 7 человек.

Специализированные прокуратуры подчеркивают, что борьба с такими злоупотреблениями не только защищает государственные средства, но и повышает доверие военнослужащих к государственным институциям.

В Украине повысят зарплаты военным в тылу. Рассказываем, кто получит больше выплат, когда и на сколько вырастут зарплаты.