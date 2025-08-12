850 тысяч на собственную карту: как на Кировоградщине раскрыли хищение боевых выплат

Фото Instagram Специализированные прокуратуры в сфере обороны усилили борьбу с коррупцией, разоблачив многочисленные факты злоупотреблений на выплатах для военнослужащих.Общая сумма убытков, нанесенных государству, превышает 34 миллиона гривен, из которых более 25 миллионов — это незаконно начисленные боевые выплаты. Эти средства получили лица, которые не находились на передовой. Только за последнее время о подозрении сообщили 23 лицам в 20 уголовных производствах, 7 из которых задержаны.Среди фигурантов — должностные лица разных уровней: от заместителей командира части и командиров рот до главных бухгалтеров. Пример из Кировоградской области В Кировоградской области бухгалтер одной из воинских частей незаконно присвоила более 850 тысяч гривен. Женщина внесла ложные сведения в официальные документы, чтобы перечислить средства, предназначенные военным, на свой собственный счет. Читать по теме Выплаты для военных на лечение — механика и как получить деньги Государство гарантирует денежное пособие военным даже во время длительного лечения — какие условия. Вместо настоящих реквизитов получателей она указала номер своей банковской карты. Ей инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для государственных интересов. Масштабные разоблачения по Украине Следствие выявило и другие громкие случаи. Белоцерковская прокуратура привлекла к ответственности бывшего командира, который по халатности допустил безосновательное начисление подчиненным более 15 миллионов гривен. Львовская прокуратура разоблачила организованную группу, в которую входили должностные лица финансового отдела, офицеры и сержанты. Они незаконно присвоили более 5 миллионов гривен из бюджета. За совершение таких преступлений виновным грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время в суд уже направлены обвинительные акты в отношении 7 человек. Специализированные прокуратуры подчеркивают, что борьба с такими злоупотреблениями не только защищает государственные средства, но и повышает доверие военнослужащих к государственным институциям. В Украине повысят зарплаты военным в тылу. Рассказываем, кто получит больше выплат, когда и на сколько вырастут зарплаты. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, коррупция, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter