850 тисяч на власну картку: як на Кіровоградщині викрили розкрадання бойових виплат

Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони посилили боротьбу з корупцією, викривши численні зловживання на виплатах для військовослужбовців.Загальна сума збитків, завданих державі, перевищує 34 мільйони гривень, з яких понад 25 мільйонів — це незаконно нараховані бойові виплати. Ці кошти отримали особи, які не перебували на передовій. Лише за останній час про підозру повідомили 23 особам у 20 кримінальних провадженнях, 7 з яких затримано.Серед фігурантів — посадові особи різних рівнів: від заступників командира частини та командирів рот до головних бухгалтерів. Приклад із Кіровоградщини На Кіровоградщині бухгалтерка однієї з військових частин незаконно привласнила понад 850 тисяч гривень. Жінка внесла неправдиву інформацію в офіційні документи, аби перерахувати кошти, призначені військовим, на власний рахунок. Замість справжніх реквізитів отримувачів вона вказала номер своєї банківської картки. Їй інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для державних інтересів. Масштабні викриття по Україні Слідство виявило й інші гучні випадки: Білоцерківська прокуратура притягнула до відповідальності колишнього командира, який через недбалість допустив безпідставне нарахування підлеглим понад 15 мільйонів гривень. Львівська прокуратура викрила організовану групу, до якої входили посадовці фінансового відділу, офіцери та сержанти. Вони незаконно привласнили понад 5 мільйонів гривень з бюджету. За вчинення таких злочинів винним загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі до суду вже скеровано обвинувальні акти щодо 7 осіб. Спеціалізовані прокуратури наголошують, що боротьба з такими зловживаннями не лише захищає державні кошти, а й підвищує довіру військовослужбовців до державних інституцій. В Україні підвищать зарплати військовим у тилу. Розповідаємо, хто отримає більші виплати та коли й на скільки зростуть зарплати.