850 тисяч на власну картку: як на Кіровоградщині викрили розкрадання бойових виплат

Приклад із Кіровоградщини На Кіровоградщині бухгалтерка однієї з військових частин незаконно привласнила понад 850 тисяч гривень. Жінка внесла неправдиву інформацію в офіційні документи, аби перерахувати кошти, призначені військовим, на власний рахунок. Читати на тему Виплати для військових на лікування — механіка та як отримати гроші Держава гарантує грошове забезпечення військовим навіть під час тривалого лікування — які умови. Замість справжніх реквізитів отримувачів вона вказала номер своєї банківської картки. Їй інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для державних інтересів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!