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Роками не з’являвся до суду: затримано обвинуваченого в корупції нардепа

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Червня 2026, 12:00 3 хв.
Замість Іспанії в СІЗО: затримано нардепа за медичні оборудки

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