Роками не з’являвся до суду: затримано обвинуваченого в корупції нардепа

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали чинного народного депутата України. Політика підозрюють у тому, що він за гроші допомагав приватним фірмам перемагати в тендерах на постачання медичного обладнання для лікарень Житомирської області.

Довгий час фігуранту вдавалося уникати правосуддя, однак тепер йому доведеться відповідати перед законом. Затримання відбулося за рішенням Вищого антикорупційного суду. Терпіння суддів увірвалося через те, що обвинувачений систематично ігнорував судові засідання. Останньою краплею стала чергова неявка — депутат пояснив її службовим відрядженням до Іспанії. Про це пише САП.

Затримання Сергія Кузьміних: що відомо

Офіційно у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі ім’я фігуранта поки тримають у таємниці. Проте ЗМІ пишуть, що затриманим є представник фракції Слуга народу Сергій Кузьміних.

Зараз політик перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вже 29 червня 2026 року об 11:00 суд має розглянути клопотання прокурорів САП. Вони вимагатимуть для нардепа найсуворішого запобіжного заходу — тримання під вартою без жодного права вийти під заставу.

Історія цієї справи тягнеться ще з січня 2022 року. За версією слідства, тоді обранець через свою довірену особу отримав 558 тисяч гривень хабаря. Це був так званий відкат у розмірі 30 відсотків від суми контракту на закупівлю апарату УЗД.

Угоду уклали між комунальною лікарнею в Житомирі та приватною компанією. За ці гроші депутат мав натиснути на керівництво медзакладу, щоб потрібна фірма гарантовано виграла публічну закупівлю.

Апарати УЗД та мільйонні контракти: на чому саме погорів народний обранець

Але на цьому політик зупинятися не планував. Слідчі з’ясували, що він обіцяв бізнесменам подальшу співпрацю за тією ж схемою — 30 відсотків за сприяння. На кону стояло постачання МРТ та лапароскопічного обладнання на колосальну суму понад 38 мільйонів гривень.

Правоохоронці кваліфікували дії нардепа як зловживання впливом. Здавалося б, обвинувальний акт передали до суду ще у 2022 році, але розгляд справи перетворився на справжній серіал із затягуванням часу.

Майже чотири роки обвинувачений знаходив безліч причин, щоб не приходити до суду. Лише за останній час він проігнорував слухання наприкінці жовтня 2025 року, а також наприкінці березня та двічі у червні 2026 року. Суддів це не влаштовувало, тому нардепа двічі штрафували, але це не спрацювало. Депутат продовжував прикриватися закордонними відрядженнями, які дивним чином завжди збігалися з датами судових засідань.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі наголошують, що така поведінка створила реальну загрозу того, що справу будуть затягувати нескінченно. Саме тому прокурори вирішили діяти жорстко, щоб нарешті завершити розгляд у нормальні строки.

Варто нагадати, що, за українським законодавством та Конституцією, кожна людина вважається невинуватою, поки суд не доведе протилежне і не ухвалить офіційний обвинувальний вирок.

Головне фото: САП.

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