Коррупция в вузе: что делать, если требуют деньги за оценку

Фото Pexels Сессия — напряжённое время для студентов, когда проверяются не только знания, но и нервы. К сожалению, иногда этот процесс сопровождается неприемлемыми предложениями: преподаватели могут намекать или прямо требовать взятку за оценку. Это коррупция и серьёзное нарушение закона.Как действовать в таких ситуациях, куда обращаться и какая ответственность за это предусмотрена — объяснили в Бесплатной правовой помощи. Что считается взяткой и какие последствия? Важно понимать, что взятка — это не только наличные деньги. К неправомерной выгоде относятся: Подарки: драгоценности, техника, ценные предметы. Имущественные права: передача права собственности или разрешения на пользование имуществом. Бесплатные услуги: уборка, ремонт или другие виды работ. Помни: ответственность за коррупцию несут обе стороны — и тот, кто даёт, и тот, кто берёт взятку. За это предусмотрены суровые наказания: Штраф: от 17 до 68 тысяч гривен. Пробационный надзор: до трёх лет. Лишение свободы: от двух до четырёх лет (в сложных случаях — до 12 лет). Запрет занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на три года (с возможной конфискацией имущества). Приятная новость: своевременное и добровольное сообщение о факте вымогательства взятки освобождает тебя от уголовной ответственности. Читать по теме Куда поступать в 2025 году? ТОП-10 университетов для будущих психологов Хочешь стать психологом? Ознакомься с ТОП-10 университетов Украины, которые предлагают качественные программы обучения, и узнай все о поступлении на специальность в 2025 году. Куда обращаться, если вымогают деньги? Не молчи, если столкнулся с коррупцией во время сессии. Ты можешь обратиться: В студенческое самоуправление или профсоюз твоего вуза. К руководству учебного заведения (деканат, ректорат). На горячую линию Министерства образования и науки Украины (МОН). В Национальную полицию. В Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Как сообщить на линию доверия МОН? Есть несколько удобных способов: Отправить электронное письмо: на адрес anticor@mon.gov.ua. Позвонить: на номер 0 800 504 570. Воспользоваться официальным сайтом Министерства образования и науки. В обращении обязательно укажи свои фамилию, имя, отчество и адрес проживания. Подробно опиши нарушение, а также укажи ФИО, должность и место работы лица, которое, вероятно, совершило коррупционное правонарушение. Как обратиться в правоохранительные органы? Перед обращением в полицию или НАПК, желательно подготовить доказательства: Аудио- или видеозаписи. Свидетельства очевидцев (других студентов, сотрудников вуза). Затем напиши заявление в Национальную полицию по месту нахождения твоего учебного заведения. Либо же обратись в НАПК по телефону (044) 200 06 91 или отправь сообщение на электронную почту anticor_reports@nazk.gov.ua. Помни, что твоя активная позиция в борьбе с коррупцией не только защищает твои права, но и способствует формированию честной и прозрачной образовательной среды. Ранее мы рассказывали о новой инициативе по компенсации за обучение для детей защитников Украины. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: коррупция, Обучение, освіта Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter