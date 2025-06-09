Коррупция в вузе: что делать, если требуют деньги за оценку

Сессия — напряжённое время для студентов, когда проверяются не только знания, но и нервы.

К сожалению, иногда этот процесс сопровождается неприемлемыми предложениями: преподаватели могут намекать или прямо требовать взятку за оценку.

Это коррупция и серьёзное нарушение закона.

Как действовать в таких ситуациях, куда обращаться и какая ответственность за это предусмотрена — объяснили в Бесплатной правовой помощи.

Что считается взяткой и какие последствия?

Важно понимать, что взятка — это не только наличные деньги. К неправомерной выгоде относятся:

Подарки: драгоценности, техника, ценные предметы.

Имущественные права: передача права собственности или разрешения на пользование имуществом.

Бесплатные услуги: уборка, ремонт или другие виды работ.

Помни: ответственность за коррупцию несут обе стороны — и тот, кто даёт, и тот, кто берёт взятку. За это предусмотрены суровые наказания:

Штраф: от 17 до 68 тысяч гривен.

Пробационный надзор: до трёх лет.

Лишение свободы: от двух до четырёх лет (в сложных случаях — до 12 лет).

Запрет занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на три года (с возможной конфискацией имущества).

Приятная новость: своевременное и добровольное сообщение о факте вымогательства взятки освобождает тебя от уголовной ответственности.

Читать по теме Куда поступать в 2025 году? ТОП-10 университетов для будущих психологов Хочешь стать психологом? Ознакомься с ТОП-10 университетов Украины, которые предлагают качественные программы обучения, и узнай все о поступлении на специальность в 2025 году.

Куда обращаться, если вымогают деньги?

Не молчи, если столкнулся с коррупцией во время сессии. Ты можешь обратиться:

В студенческое самоуправление или профсоюз твоего вуза.

К руководству учебного заведения (деканат, ректорат).

На горячую линию Министерства образования и науки Украины (МОН).

В Национальную полицию.

В Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Как сообщить на линию доверия МОН?

Есть несколько удобных способов:

Отправить электронное письмо: на адрес anticor@mon.gov.ua.

Позвонить: на номер 0 800 504 570.

Воспользоваться официальным сайтом Министерства образования и науки.

В обращении обязательно укажи свои фамилию, имя, отчество и адрес проживания.

Подробно опиши нарушение, а также укажи ФИО, должность и место работы лица, которое, вероятно, совершило коррупционное правонарушение.

Как обратиться в правоохранительные органы?

Перед обращением в полицию или НАПК, желательно подготовить доказательства:

Аудио- или видеозаписи.

Свидетельства очевидцев (других студентов, сотрудников вуза).

Затем напиши заявление в Национальную полицию по месту нахождения твоего учебного заведения. Либо же обратись в НАПК по телефону (044) 200 06 91 или отправь сообщение на электронную почту anticor_reports@nazk.gov.ua.

Помни, что твоя активная позиция в борьбе с коррупцией не только защищает твои права, но и способствует формированию честной и прозрачной образовательной среды.

Ранее мы рассказывали о новой инициативе по компенсации за обучение для детей защитников Украины.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.