Для тебя Образование

Коррупция в вузе: что делать, если требуют деньги за оценку

Мария Дзюба, редактор сайта 09 июня 2025, 14:00
Коррупция в вузе: что делать, если требуют деньги за оценку
Фото Pexels

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