Погода в Греции в сентябре: где самое теплое море и самый комфортный отдых

Бархатный сезон в Греции продолжается с начала сентября вплоть до середины октября. Это идеальное время для отдыха, когда жара уже не обжигает пляжи, море теплое, вечера приятно прохладные. И главное — можно рассмотреть Грецию без летней суеты и толпы туристов.

Какой обещает быть погода в Греции в сентябре 2025 — узнай из материала.

Погода в Греции в сентябре 2025

Сентябрь в Греции — это время, когда жара спадает, но еще очень комфортно. Температура воздуха обычно колеблется от +24°C до +28°C, а вода в море будет оставаться теплой — около +24°C. В некоторых местах температура воздуха может подниматься до +30°C, а моря до +25°C.

Погода в Греции в конце сентября становится еще менее жаркой, но остается вполне курортной, так что смело можно отдыхать и на границе с октябрем.

Погода в сентябре на самых теплых курортах Греции

Крит: воздух +25-28°C, вода +23-25°C

На острове Крит в сентябре море теплое как парное молоко — около +25 °C. Есть множество тихих бухт, где можно плескаться часами, здесь любят отдыхать семьи — безопасно и уютно.

Родос: воздух +25-28°C, море около 24°C

Родос держит планку: днем стабильно +25-28 °C, а вода около +24°C. Атмосфера более туристическая, много ресторанов и баров, и можно интересно проводить вечера в уютных кафе на набережной.

Закинф (Ионические острова): воздух +22-27°C, море около 23°C

Закинф — зеленый остров, море бирюзовое, воздух свежий. Здесь более спокойно, чем на популярных курортах, хорошее место для семейного или романтического отдыха.

Кос: воздух 23-28°C, вода 21-25°C

Море здесь еще теплое и комфортное для купания — +23-25°C, погода стабильная, сильных ветров осенью почти не бывает. Дожди чаще всего приходят ближе к октябрю. Для любителей спорта Кос — настоящий рай: веломаршруты, виндсерфинг, яхты.

Санторини: в первые дни сентября воздух +30-32°C, в конце месяца — +27-29°C, вода — +25°C в начале, затем +21-23°C

Санторини и в сентябре выглядит как на рекламных картинках. В первые недели месяца здесь еще +30°C, а по вечерам можно отдыхать на террасах, смотреть на фиолетовые сумерки и смаковать местное вино.

В целом, туристов в Греции в сентябре несколько меньше, чем в июле — августе, но это только в пользу отдыху. Можно смело планировать поездку в бархатный сезон — погода позволяет поймать лето там, где оно охотно задерживается.

