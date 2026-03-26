Что посмотреть в Хусте: перечень выдающихся локаций, которые стоит посетить

Хуст — один из самых колоритных городов Закарпатской области, которому исполняется почти тысяча лет.

Расположенный на слиянии рек Тиса и Рика, окруженный цепями вулканических Карпат, он привлекает туристов не только живописной природой, но и насыщенной многовековой историей, архитектурными достопримечательностями и уникальными природными объектами в окрестностях. Читай, что стоит увидеть во время поездки в Хуст в 2026 году – в материале.

Вкус: что посмотреть в городке Закарпатья

Главная визитка города — Хустский замок, один из старейших замков Закарпатья, построенный в 1090 году для защиты восточной части Венгерского королевства и укрощения русинов. Строительство завершилось при короле Бейле III в 1191 году.

С замком связана легенда о рождении графа Дракулы — Влада Цепеша: мать румынского вельможи происходила из этих земель, а отец Богдан из рода Сас был воеводой в замке.

Самый романтичный пейзаж Хуста – это панорама города с Замковой горы, где признаются в любви, делают предложения и просто созерцают волшебный городок с высоты. Подойти к замку можно пешком из центра города или вокзала примерно за 40-50 минут.

Перед подъемом на Замковую гору стоит посетить Хустский краеведческий музей — так знакомство с городом получится гораздо более содержательным. В музее хранятся уникальные экспонаты, связанные с историей замка, в частности статуэтка богини Шакти и фигурки двух обезьянок, принадлежавших монголо-татарам, которые в 1241 так и не смогли взять Хустский замок.

Что посмотреть в Хусте: памятники архитектуры

Среди архитектурных памятников города особого внимания заслуживает Костел святой Елизаветы. Эта церковь является самым древним храмом Хуста, сохранившимся до наших дней, — ее готическая архитектура уходит корнями в XIII век, а современное здание построено в 1799 году. Именно здесь нашли убежище уцелевшие элементы замка – старинный колокол и часы.

Не менее интересна и Хустская синагога, построенная в 1878 году. Это единственная действующая синагога в Закарпатье, которая сохранила оригинальный интерьер и роспись стен и никогда не прекращала работу даже в советское время.

Что посмотреть в Хусте и окрестностях: природные заповедники

В окрестностях Хуста туристов ждут сразу несколько необычных достопримечательностей. В 15 минутах езды по трассе Р11 от города расположена оленья ферма, где можно увидеть пятнистых оленей и угостить их хлебом и сухарями — хотя стоит помнить, что животные бывают своенравными.

Поблизости также работает страусина ферма, где можно посмотреть на экзотических африканских птиц прямо в карпатских декорациях.

Настоящей природной жемчужиной Хустщины является Долина нарциссов. Она расположена в живописном урочище между реками Тиса и Хустец и является крупнейшим местом скопления редкого узколистного нарцисса в Европе.

Хуст — компактный и разнообразный город, где средневековые руины соседствуют с живой природой, а карпатские традиции органично переплетаются с многонациональной культурой Закарпатья. Однажды здесь вполне достаточно, чтобы охватить основные достопримечательности, однако город и его окрестности способны удержать путешественника на более длительный срок.

