Що подивитися у Хусті: перелік визначних локацій, які варто відвідати

Хуст — одне з найколоритніших міст Закарпатської області, якому цьогоріч виповнюється майже тисяча років.

Розташоване на злитті річок Тиса та Ріка, оточене ланцюгами вулканічних Карпат, воно привертає туристів не лише мальовничою природою, а й насиченою багатовіковою історією, архітектурними пам’ятками та унікальними природними об’єктами в околицях. Читай, що варто побачити під час поїздки до Хуста у 2026 році — в матеріалі.

Хуст: що подивитися в містечку Закарпаття

Головна візитівка міста — Хустський замок, один із найстаріших замків Закарпаття, зведений у 1090 році для захисту східної частини Угорського королівства та приборкання русинів. Будівництво завершилося за короля Бейли ІІІ у 1191 році.

З замком пов’язана легенда про народження графа Дракули — Влада Цепеша: мати румунського вельможі походила з цих земель, а її батько Богдан із роду Сас був воєводою в замку.

Найбільш романтичний пейзаж Хуста — це панорама міста з Замкової гори, де зізнаються в коханні, роблять пропозиції й просто споглядають чарівне містечко з висоти. Підійти до замку можна пішки з центру міста чи вокзалу приблизно за 40–50 хвилин.

Перед підйомом на Замкову гору варто відвідати Хустський краєзнавчий музей — так знайомство з містом вийде значно змістовнішим. У музеї зберігаються унікальні експонати, пов’язані з історією замку, зокрема статуетка богині Шакті та фігурки двох мавпочок, що належали монголо-татарам, які у 1241 році так і не змогли взяти Хустський замок.

Що подивитися у Хусті: пам’ятки архітектури

Серед архітектурних пам’яток міста особливої уваги заслуговує Костел святої Єлизавети. Ця церква є найдавнішим храмом Хуста, що зберігся до наших днів, — її готична архітектура сягає коренями у XIII століття, а сучасна будівля зведена у 1799 році. Саме тут знайшли прихисток вцілілі елементи замку — старовинний дзвін і годинник.

Не менш цікавою є й Хустська синагога, збудована 1878 року. Це єдина діюча синагога в Закарпатті, яка зберегла оригінальний інтер’єр і розпис стін та ніколи не припиняла роботи навіть за радянських часів.

Що подивитися у Хусті та околицях: природні заповідники

В околицях Хуста туристів чекають одразу кілька незвичайних атракцій. За 15 хвилин їзди трасою Р11 від міста розташована оленяча ферма, де можна побачити плямистих оленів і пригостити їх хлібом та сухарями — хоча варто пам’ятати, що тварини бувають норовливими.

Поблизу також працює страусина ферма, де можна поглянути на екзотичних африканських птахів просто в карпатських декораціях.

Справжньою природною перлиною Хустщини є Долина нарцисів. Вона розташована в мальовничому урочищі між річками Тиса та Хустець і є найбільшим місцем скупчення рідкісного вузьколистого нарциса в Європі.

Хуст — компактне та дуже різноманітне місто, де середньовічні руїни сусідять із живою природою, а карпатські традиції органічно переплітаються з багатонаціональною культурою Закарпаття. Одного дня тут цілком достатньо, щоб охопити основні визначні місця, проте місто і його околиці здатні втримати мандрівника на значно довший термін.

