Система EES: что стоит знать путешественникам о новых правилах пересечения границы ЕС

С сегодняшнего дня, 10 апреля 2026 года, путешествия в Европу для граждан стран вне Европейского Союза, в том числе и для украинцев, переходят в полностью цифровой формат. Во всех пунктах пропуска 29 стран Шенгенской зоны и ассоциированных государств официально введена в эксплуатацию система въезда-выезда Entry/Exit System — EES.

Это масштабное обновление призвано заменить устаревшее ручное проставление штампов в загранпаспортах на современный биометрический контроль, что сделает пересечение границы более безопасным и эффективным.

Система EES: детальный разбор новых правил пересечения границы Шенгенской зоны

Главное изменение, которое ощутят путешественники – это полная автоматизация учета. Теперь каждый въезд и выезд будет фиксироваться в единой цифровой базе. Это значит, что пограничникам больше не нужно искать свободное место на страницах вашего паспорта для очередной печати.

Система автоматически рассчитывает срок пребывания в Шенгенской зоне по правилу 90/180 дней и будет мгновенно выявлять нарушителей визового режима или лиц, использующих поддельные документы.

При первом пересечении границы после запуска системы процедура потребует немного больше времени, поскольку каждому путешественнику необходимо пройти разовую биометрическую регистрацию. Она включает:

Сканирование лица (для всех категорий граждан);

Снятие отпечатков пальцев (для взрослых и детей от 12 лет);

Внесение данных загранпаспорта в электронный реестр.

Эти данные будут храниться в базе в течение трех лет. Это означает, что во время следующих поездок процедура станет значительно быстрее, поскольку информацию не нужно будет вносить повторно — достаточно будет пройти идентификацию через специальные терминалы самообслуживания.

Система EES внедрена в 25 странах-членах ЕС (за исключением Кипра и Ирландии, где соблюдаются старые правила), а также в четырех ассоциированных государствах Шенгена: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Нововведения касаются всех иностранцев, путешествующих с целью краткосрочного визита — туризма, бизнес-поездки или посещения родственников. В то же время существуют важные исключения. Новые правила не распространяются на:

Собственников вида на жительство (Residence Permit) в странах ЕС;

Лиц с долгосрочными национальными визами;

Граждан стран, использующих систему, и членов семей граждан ЕС (при наличии соответствующих документов).

Внедрение EES – это не просто удобство, а вопрос внутренней безопасности континента. Отсутствие внутреннего контроля между странами Шенгена требует железной дисциплины на внешних границах. Автоматизация позволит разгрузить пограничные пункты в будущем и свести к минимуму человеческий фактор при проверке документов.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!