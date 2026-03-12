ETIAS: когда начнет действовать для украинцев и что изменится при поездках в ЕС

Уже второй год подряд украинцы ждут, когда для поездок в страны ЕС понадобится новый электронный разрешительный документ — ETIAS.

Это не виза, а обязательная авторизация, которую нужно оформить онлайн до поездки. Без нее, даже с биометрическим паспортом, пересечь границу не получится.

Итак, когда заработает ETIAS — читай в материале.

ETIAS: когда введут для украинцев

ETIAS планировали еще с 2016 года, но запуск несколько раз переносили из-за технических сложностей. Сначала система должна была заработать в 2021 году, затем в 2023, 2024, 2025, и теперь ее снова откладывают.

ETIAS теперь должна заработать в конце (в четвертом квартале) 2026 года, а точную дату объявят лишь за несколько месяцев до старта.

Система предусматривает переходный период длительностью полгода: в это время регистрацию можно будет пройти добровольно, а оплату за авторизацию начнут брать только в 2027 году.

Система ETIAS будет действовать в тридцати европейских странах — в Шенгенской зоне плюс Болгария, Румыния и Кипр.

Авторизация будет действовать до трех лет или до окончания срока действия паспорта, позволяя находиться в ЕС до 90 дней в течение любых 180 дней.

Подать заявку можно только онлайн через официальный сайт или мобильное приложение. Для этого понадобятся биометрический паспорт, личные данные, информация о работе и образовании, а также планы поездки.

Большинство заявок будет обрабатываться автоматически за несколько минут, но иногда процедура может занимать до месяца из-за дополнительных проверок.

Стоимость авторизации составит 20 евро. Бесплатно оформить ETIAS смогут дети до 18 лет, лица старше 70 лет и члены семей граждан ЕС.

Туристам советуют позаботиться о ETIAS заранее, особенно в периоды высокого спроса на поездки, и учитывать новые правила при планировании путешествий по Европе.

Также читай, что нельзя вывозить из Украины за границу в 2026 году: перечень продуктов, вещей и ограничения на валюту.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!