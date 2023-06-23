Щоб влаштувати якісне перезавантаження: яке море в Іспанії та які місця для відпочинку варто вибрати

Іспанія зараз є однією із найпопулярніших країн для відпочинку. У туристичному плані ця країна приваблює відпочивальників з усього світу не лише завдяки морю, а й природі.
Яке море в Іспанії й куди варто поїхати на пляжний відпочинок — читай у матеріалі.
Узбережжя Іспанії омиває й океан, і моря, води заток і проток. У різних регіонах країни клімат відрізняється. Наприклад, Середземне море омиває східну частину Іспанії, а південна омивається водами Гібралтарської протоки.
Якщо говорити про західний берег, то він омивається водами Біскайської затоки, Атлантичного океану. Окрім цього, туристів приваблюють Балеарські острови, розташовані у Середземному морі.
Одні з найпопулярніших — Канарські (Атлантичний океан).
Одні з найпопулярніших — Канарські (Атлантичний океан).
Тому, плануючи відпустку, важливо добре вивчити місцевість, погодні умови тощо. Також важливо пам’ятати про те, що Іспанія багатогранна. У цій країні можна натрапити як на спокійний відпочинок, так і на місця з дуже гучними та веселими вечірками.
На курорти Середземномор’я є великий туристичний попит, адже вони відрізняються гарною інфраструктурою, високим рівнем сервісу в готелях та гарною природою.
Одним із найцікавіших місць для відпочинку є такі:
Окрім пляжного відпочинку, в цих місцях можна відвідати екскурсії, поблукати вуличками старих міст, поїхати на прогулянку. Якщо ти не хочеш цілий день сидіти біля моря, і любиш архітектуру, потрібно поїхати до столиці Каталонії.
Море знаходиться не дуже далеко від центру Барселони. До того ж таким чином ти отримаєш лише найкращі емоції, море ресторанів, барів, виставок та архітектуру.
Море знаходиться не дуже далеко від центру Барселони. До того ж таким чином ти отримаєш лише найкращі емоції, море ресторанів, барів, виставок та архітектуру.
Важливо, що у літню пору Середземне море прогрівається до +27°C. Тому, якщо ти хочеш насолоджуватися спекотними моментами, вирушай туди в серпні (або наприкінці липня).
Також можна вибрати відпочинок на Біскайській затоці в Атлантичному океані. Найпопулярнішими курортами є Галісія, Астурія, Коста-Баска і т.д.
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