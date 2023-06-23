Чтобы устроить качественную перезагрузку: какое море в Испании и какие места для отдыха стоит выбрать

Испания сейчас является одной из самых популярных стран для отдыха. В туристическом плане эта страна привлекает отдыхающих со всего мира не только благодаря морю, но и природе.

Какое море в Испании и куда стоит поехать на пляжный отдых — читай в материале.

Какое море в Испании: список

Побережье Испании омывает и океан, и моря, и воды заливов, а также проливов. В разных регионах страны климат отличается. Например, Средиземное море омывает восточную часть Испании, а южная омывается водами Гибралтарского пролива.

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Если говорить о западном береге, то он омывается водами Бискайского залива, Атлантического океана. Кроме этого, туристов привлекают Балеарские острова, расположенные в Средиземном море.

Одни из самых популярных — Канарские (Атлантический океан).

Поэтому планируя отпуск, важно хорошо изучить местность, погодные условия и т.д. Также важно помнить о том, что Испания — многогранна. В этой стране можно наткнуться как на спокойный отдых, так и на места с очень громкими и веселыми вечеринками.

Средиземное море в Испании

На курорты Средиземноморья есть большой туристический спрос, ведь они отличаются хорошей инфраструктурой, высоким уровнем сервиса в отелях и красивой природой.

Где купаться на море в Испании: популярные курорты

Одними из самых интересных мест для отдыха являются такие:

Аликанте;

Альмерия;

Барселона;

о. Ибица;

Картахена;

Малага;

о. Майорка.

Кроме пляжного отдыха, в этих местах можно посетить экскурсии, побродить улочками старых городов, отправиться на прогулку. Если ты не хочешь целый день сидеть возле моря, и обожаешь архитектуру, нужно отправиться в столицу Каталонии.

Море находится не очень далеко от центра Барселоны. К тому же, таким образом ты получишь только лучшие эмоции, море ресторанов, баров, выставок и архитектуру.

Важно, что в летнее время средиземное море прогревается до +27°C. Поэтому, если ты хочешь наслаждаться самыми жаркими моментами, отправляйся туда в августе (или конце июля).

Также можно выбрать отдых на Бискайском заливе в Атлантическом океане. Самыми популярными курортами являются: Галисия, Астурия, Коста-Баска и т.д.

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