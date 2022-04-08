Европейский опросник и €500 млн на оружие: главное из пресс-конференции Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен

Украину посетили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Они обсудили ряд ключевых вопросов с нашим президентом и представителями правительства.

Затем они ответили на вопросы журналистов.

Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз дополнительно выделит Украине еще 500 миллионов евро на покупку вооружения для борьбы с российским вторжением.

— Мы уже выделили 1 миллиард евро. Через несколько дней мы сможем выделить еще 500 миллионов евро, — сказал Боррель.

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В начале встречи президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил гостей за визит и их помощь: финансовую поддержку, санкции и оружие.

Это очень и очень мощный сигнал, говорящий о том, что Украина и Европейский Союз вместе.

— Это подтверждает, что мы будем работать вместе. Самое важное — это то, что мы разделяем те же ценности. И именно за них мы боремся, — сказал Зеленский.

О трагедии в Краматорске

Далее Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования родным людям, погибшим сегодня во время ракетного удара в Краматорске. Она также рассказала о посещении Бучи и сообщила, что весь мир голосует, чтобы исключить Россию отовсюду.

— Обсудили многие практические темы. Как мы можем усилить европейскую поддержку в Украине. Мы мобилизуем нашу экономическую мощь, чтобы Путин заплатил очень высокую цену, — сказала президент Еврокомиссии.

Также она сообщила, что готовится новая волна санкций.

Мы переходим к системе развертывания санкций.

Она сообщила, что ЕС будет продолжать помогать Украине деньгами и оружием, а также позаботится о наших беженцах.

— Мы сделаем все, чтобы у них было жилье, медицинская помощь, школы и работа. Ведь великий украинский народ заслуживает этого.

Европейский вектор

В ходе совместного выступления Урсула фон дер Ляйен передала опросник Владимиру Зеленскому. Это важный этап для вступления в ЕС.

Мы с вами в ваших мечтах о Европе. Украине место в европейской семье.

Также она сообщила, что эта процедура в случае Украины не продлится годами, а неделями. И, может быть, Украина получит статус страны-кандидата в ЕС уже летом.

На этой пресс-конференции упоминали об ужасном событии в Краматорске. Ранее мы рассказывали о том, как в железнодорожный вокзал Краматорска попали две российские ракеты.