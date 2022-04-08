Світ

Європейський опитувальник та €500 млн на зброю: головне з прес-конференції Зеленського та Урсули фон дер Ляєн

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Квітня 2022, 22:40

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