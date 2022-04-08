Європейський опитувальник та €500 млн на зброю: головне з прес-конференції Зеленського та Урсули фон дер Ляєн

Україну відвідали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Вони обговорили низку ключових питань з нашим президентом та представниками уряду.

Після предметних розмов — відповіли на запитання журналістів.

Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз додатково надасть Україні ще 500 мільйонів євро на купівлю озброєння для боротьби із російським вторгненням.

— Ми вже виділили 1 мільярд євро. За кілька днів ми зможемо виділити ще 500 мільйонів євро, — сказав Боррель.

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На початку зустрічі президент України Володимир Зеленський подякував гостям за візит та їхню допомогу: фінансову підтримку, санкції та зброю.

Це дуже і дуже потужний сигнал, який говорить про те, що Україна і Європейський Союз разом.

— Це підтверджує, що ми будемо працювати разом. Найважливіше — це те, що ми поділяємо ті самі цінності. І саме за них ми боремося, — сказав Зеленський.

Про трагедію в Краматорську

Далі Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття рідним людей, які загинули сьогодні під час ракетного удару в Краматорську. Вона також розповіла про відвідини Бучі та повідомила, що цілий світ голосує, щоб виключити Росію звідусіль.

— Обговорили багато практичних тем. Те, як ми можемо посилювати європейську підтримку в Україні. Ми мобілізуємо нашу економічну потугу, щоб Путін заплатив дуже високу ціну, — сказала президентка Єврокомісії.

Також вона повідомила, що готується нова хвиля санкцій.

Ми переходимо до системи розгортання санкцій.

Вона повідомила, що ЄС продовжуватиме допомагати Україні грошима та зброєю, а також подбає про наших біженців.

— Ми зробимо все, щоб вони мали житло, медичну допомогу, школи та роботу. Адже великий український народ заслуговує на це.

Європейський вектор

Під час спільного виступу Урсула фон дер Ляєн передала Володимиру Зеленському опитувальник. Це важливий етап для вступу до ЄС.

Ми з вами у ваших мріях про Європу. Україні місце в європейській родині.

Також вона повідомила, що ця процедура у випадку України не триватиме роками, а скоріше тижнями. І, можливо, Україна отримає статус країни-кандидати в ЄС вже влітку.

На цій прес-конференції згадували про жахливу подію в Краматорську. Раніше ми розповідали про те, як у залізничний вокзал Краматорська влучили дві російські ракети.