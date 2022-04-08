Тут сталося немислиме: Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель відвідали Бучу

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Високий представник ЄС Жозеп Боррель з візитом у Києві та області. Аби на власні очі переконатися у жорстокості війни, розв’язаної Росією, вони відвідали звільнену Бучу.

Урсула фон дер Ляєн не лишилася байдужою.

Тут сталося немислиме. Ми побачили жорстоке обличчя путінської армії. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

— Ми побачили нерозсудливість та холоднокровність, з якими вони окупували місто, — прокоментувала побачене дипломат.

Показали європейській делегації й місце масового поховання цивільних, і самих жертв путінської агресії.

Урсула фон дер Ляєн відзначила: мешканці Київщини зараз захищають кордони Європи, тож Європа підтримуватиме нас у боротьбі проти Росії.

— Винні у звірствах будуть притягнуті до відповідальності. Ваша боротьба — це наша боротьба. Я сьогодні в Києві, щоб сказати вам: Європа на вашому боці, – заявила вона.

ЄС зробить усе, щоб підтримати Україну в ухваленні “необхідних кроків” для забезпечення членства у блоці, переконливо заявила президентка Єврокомісії.

Росія розпочала не просто війну, а справжній геноцид українського населення. Тільки в Бучі, що на Київщині, від рук російських катів загинули понад 300 мирних людей. Їх розстрілювали, катували, ґвалтували. Дивися звіт Human Rights Watch про ситуацію в Бучі після звільнення міста.