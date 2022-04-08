Світ

Тут сталося немислиме: Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель відвідали Бучу

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 08 Квітня 2022, 20:30

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