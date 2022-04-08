Здесь случилось немыслимое: Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель посетили Бучу

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель с визитом в Киеве и области. Чтобы убедиться в жестокости войны, развязанной Россией, они посетили освобожденную Бучу.

Урсула фон дер Ляйен не осталась равнодушной.

Здесь произошло немыслимое. Мы увидели жестокое лицо путинской армии. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

— Мы увидели безрассудство и хладнокровие, с которыми они оккупировали город, — прокомментировала увиденное дипломат.

Показали европейской делегации и место массового захоронения мирных жителей, и самих жертв путинской агрессии.

Урсула фон дер Ляйен отметила: жители Киевской области сейчас защищают границы Европы, поэтому Европа будет поддерживать нас в борьбе против России.

— Виновные в зверствах будут привлечены к ответственности. Ваша борьба – это наша борьба. Я сегодня в Киеве, чтобы сказать вам: Европа на вашей стороне, – заявила она.

ЕС сделает все, чтобы поддержать Украину в принятии “необходимых шагов” для обеспечения членства в блоке, убедительно заявила президент Еврокомиссии.

Россия развязала не просто войну, а устроила настоящий геноцид украинского населения. Только в Буче Киевской области от рук российских палачей погибли более 300 мирных людей. Их расстреливали, пытали, насиловали. Смотри отчет Human Rights Watch о ситуации в Буче после освобождения города.