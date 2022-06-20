Україна

Сім блоків реформ — які зміни відбудуться з Україною після омріяного кандидатства в ЄС

Вероніка Бойко, журналістка програми Факти ICTV 20 Червня 2022, 13:00

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