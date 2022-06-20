Сім блоків реформ — які зміни відбудуться з Україною після омріяного кандидатства в ЄС

Наступного тижня перспектива членства України в ЄС має бути затверджена юридично — за це голосуватимуть у Європейській Раді. Свою рекомендацію вже надала Єврокомісія. Крім того, під час свого візиту до України кандидатство підтримали президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна вже пройшла половину шляху до ЄС. Брюссель підтримав нашу країну, заявивши, що вона може стати членом Євросоюзу, та максимально пришвидшив усі юридичні процедури.

Рішення Єврокомісії називають авансом, адже українці платять своїми життями за європейські цінності. Проте на законодавчому рівні ще потрібно провести реформи. Нині йдеться про сім блоків.

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Найбільш актуальним є питання про впровадження судової реформи — закон Про Вищу раду правосуддя.

— Зміни вже впроваджуються, ми вже на шляху виконання рекомендацій. Більшість корупційних заходів на стадіях реалізації, — каже віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Далі Україна та ЄС опрацьовуватимуть інтеграцію у всіх сферах економіки та політики. Європейський Союз уже почав допомагати нашій державі економічно — прибрав мита на українські товари. Доступ до ринку ЄС допоможе перекрити воєнні втрати, вважає міністерка економіки Юлія Свириденко.

Такі зміни є нормою всередині Союзу, тож в Україні сподіваються, що цей режим не скасовуватимуть. А також Євросоюз відкриває країні-кандидату фінансування зі своїх структурних фондів.

Однак серйозні зміни можливі лише після припинення активних бойових дій.

Тож ми робимо все для нашої перемоги як на полі бою, так і на дипломатичному фронті. Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму інтерв’ю розповідав, як Україна бачить свою перемогу у війні.

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