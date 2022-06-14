Україна

Для України скасовують мито, але чи є що експортувати, крім зерна? Про боротьбу на торговельному фронті

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Червня 2022, 14:00

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