Для України скасовують мито, але чи є що експортувати, крім зерна? Про боротьбу на торговельному фронті

З початком широкомасштабної війни Росії проти України країни ЄС почали спрощувати умови для реалізації українських товарів. Британія теж може піти шляхом Євросоюзу та скасувати в’їзні мита на українські товари.

Заступник міністра економіки та торговий представник нашої країни Тарас Качка розповів про боротьбу на торговельному фронті.

Скасування мита на українські товари

За словами посадовця, на найближчому засіданні Верховної Ради буде ратифіковано законопроект Про внесення змін до угоди про вільну торгівлю з Британією. Після його схвалення країни обміняються дипломатичними нотами, а потім почне повністю працювати безмитний режим з Британією.

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Також 3 червня було оприлюднено регламент Євросоюзу, в якому зазначалося, що до 5 червня 2023 року скасовані всі мита на українські товари.

Також, за словами Тараса Качки, уряд Канади ухвалив рішення про скасування мита для України на один рік.

Про експорт товарів

Насправді до війни Україна мала дуже гарну торгівлю. У 2021 році Україна вийшла на пікові показники експорту за історію своєї незалежності, — каже Качка.

За словами заступника міністра економіки, наша країна може торгувати не тільки зерновими культурами, а й металом, цифровими послугами, виробництвом промислових товарів, наприклад, кабельної продукції.

Про розблокування портів

Найпростіше рішення у розблокуванні портів — військове, і воно є найскладнішим, — сказав Качка.

Також він повідомив, що питання про розблокування українських портів обговорюється в багатьох міжнародних організаціях та європейських столицях. Український уряд робить усе, щоб якомога швидше розв’язати це питання.

— Усвідомлення того, що треба розблокувати усі чотири українські порти, є, проте обговорення не набули форми конкретних рішень щодо формату операції, який гарантуватиме безпеку. Ще кілька тижнів триватимуть такі інтенсивні розмови, але я впевнений, що вже є чітке усвідомлення, що альтернативи (розблокування портів — ред.) немає, — сказав заступник міністра економіки України.

Євросоюз допомагає Україні, зокрема боротися з ворогом на економічному фронті. Також члени ЄС обіцяли надати Україні статус кандидата у ЄС. Раніше ми розповідали, чи нададуть Україні статус кандидата в члени Євросоюзу.

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