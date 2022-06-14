Для Украины отменяют пошлины, но есть ли что экспортировать, кроме зерна? О борьбе на торговом фронте

С началом широкомасштабной войны России против Украины страны ЕС начали упрощать условия для реализации украинских товаров. Британия тоже может пойти по пути Евросоюза и отменить въездные пошлины на украинские товары.

Замминистра экономики и торговый представитель нашей страны Тарас Качка рассказал о борьбе на торговом фронте.

Отмена пошлины на украинские товары

По словам чиновника, на ближайшем заседании Верховной Рады будет ратифицирован законопроект О внесении изменений в соглашение о свободной торговле с Британией. После его одобрения страны обменяются дипломатическими нотами, а затем начнет полностью работать беспошлинный режим с Великобританией.

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Также 3 июня был обнародован регламент Евросоюза, в котором отмечалось, что до 5 июня 2022 года отменены все пошлины на украинские товары.

Также, по словам Тараса Качки, правительство Канады приняло решение об отмене пошлины для Украины на один год.

Об экспорте товаров

На самом деле, до войны Украина имела очень хорошую торговлю. В 2021 году Украина вышла на пиковые показатели экспорта за историю своей независимости, — говорит Качка.

По словам заместителя министра экономики, наша страна может торговать не только зерновыми культурами, но и металлом, цифровыми услугами, производством промышленных товаров, например, кабельной продукции.

О разблокировке портов

Самое простое решение в разблокировке портов — военное, и оно самое сложное, — сказал Качка.

Также он сообщил, что вопрос о разблокировании украинских портов обсуждается во многих международных организациях и европейских столицах. Украинское правительство делает все, чтобы как можно скорее решить этот вопрос.

— Осознание того, что нужно разблокировать все четыре украинских порта, есть, однако обсуждения не приняли форму конкретных решений относительно формата операции, который будет гарантировать безопасность. Еще несколько недель будут продолжаться такие интенсивные разговоры, но я уверен, что уже есть четкое осознание, что альтернативы (разблокировки портов — ред.) нет, — сказал замминистра экономики Украины.

Евросоюз помогает Украине и борется с врагом на экономическом фронте. Также члены ЕС обещали предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Ранее мы рассказывали, предоставят ли Украине статус кандидата в члены Евросоюза.

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