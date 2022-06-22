Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 22 червня

В Україні існує незліченна кількість рецептів борщу, але на увесь світ навряд чи знайдеться хоча б один список рекомендацій, який би допоміг надовго зберегти мир.

Та все ж українські воїни роблять усе можливе і без рекомендацій, щоб виробити для нашої Батьківщини свій рецепт перемоги.

А поки мирному населенню варто не втрачати пильність і слухати Генштаб ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 22 червня 2022 року

На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів та артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля, Юнаківка Сумської області та Грем’яч на Чернігівщині.

На Харківському напрямку ворог вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Руська Лозова, Черкаська Лозова та Питомник. Артилерійські обстріли фіксувалися поблизу Харкова, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Чепіля, Рубіжного та Старої Гнилиці.

Окрім того, загарбники застосували РСЗВ по районах населених пунктів Коробочкине, Мосьпанове та Кутузівка.

На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Богородичне, Велика Комишуваха, Грушуваха, Долина, Петрівське, Завгороднє, Протопопівка, Пришиб, Карнаухівка, Вірнопілля, Червоне, Довгеньке та Краснопілля.

Окупанти завдали авіаційного удару поблизу Дібрівного.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Миколаївка та Пришиб.

На Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк.

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Ворог здійснював вогневий вплив із танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.

Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине українським воїнам вдалось відбити. Противник відійшов.

Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

На напрямку Тошківка – Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також, має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Берестового та Комишувахи. Вів наступ у напрямку Олександропілля – Комишуваха. Успіху не мав, відійшов.

Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстріляв території поблизу Красногорівки, Гострого, Новоандріївки, Гуляйпільського та Новосілки.

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