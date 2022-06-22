Має площу 17 га, проте цінність набагато більшу. Чому Росія хоче контролювати острів Зміїний

Острів Зміїний — один із ключових символів незламності українських воїнів у повномасштабній війні Росії! Попри те, що нині він тимчасово окупований, Збройні сили України постійно завдають смертельних ударів по ворогах.

Так, 21 червня українські військові потужно вдарили по ворожих позиціях на острові Зміїний. Про це інформує оперативне командування Південь у Facebook.

Підтверджено влучання у ворожий ЗРК Панцир С1, радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

І вже наступного дня наші військові поцілили в ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир російської армії. Так тримати!

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Попри зовсім невелику площу, цей острів важливий як для України, так і для Росії. Розповідаємо, чому так.

Чому острів Зміїний важливий для Росії

Понад 100 днів острів Зміїний перебуває під російською окупацією. За допомогою десантних катерів російські військові встановили там системи ППО, укріпили острів військовою технікою та збільшили особовий склад.

Це мало на меті допомогти ворогу взяти під повний контроль судноплавство в Чорноморській акваторії.

Але окупанти зазнають постійних невдач, адже ЗСУ, дочекавшись концентрації ворожих військ, завдають смертоносних ударів.

На думку військового експерта Олександра Коваленка, Росії потрібен Зміїний, зокрема, як плацдарм для атак на південні райони Одещини, а також для контролю повітряного простору.

— Якщо російські військові встановлять системи ППО, то зможуть контролювати частину повітряного простору Румунії та Болгарії, – прогнозував експерт у травні.

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Острів Зміїний розташований в Ізмаїльському районі Одещини, площа — 17 га, довжина 662 м, ширина — 560 м. Від острова до найближчого узбережжя України всього 30 км, а до Одеси — 120 км.

У 2007 році на Зміїному заснували українське село Біле, жителів було небагато — від 13 до 30 осіб. 24 лютого до берегів острова підійшов російський флагман — хоробрість українських захисників та долю російського корабля нині знає увесь світ.

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