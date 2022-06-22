17 га площади, но ценность гораздо больше. Почему Россия хочет контролировать остров Змеиный

Остров Змеиный — один из ключевых символов несокрушимости украинских воинов в полномасштабной войне России! Несмотря на то, что он временно оккупирован, Вооруженные силы Украины постоянно наносят смертельные удары по врагам.

Так, накануне, 21 июня, украинские военные мощно ударили по вражеским позициям на острове Змеиный. Об этом сообщает оперативное командование Південь в Facebook.

Зафиксированы попадания во вражеский ЗРК Панцирь С1, радиолокационную станцию и автомобильную технику.

Несмотря на небольшую площадь, этот остров важен как для Украины, так и для России. Рассказываем подробнее, почему.

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Почему остров Змеиный важен для России

Более 100 дней остров Змеиный находится под российской оккупацией. С помощью десантных катеров российские военные установили там системы ПВО, укрепили остров военной техникой и увеличили личный состав.

Таким образом враг пытается взять под полный контроль судноплавство в Черноморской акватории.

Но оккупанты терпят постоянные неудачи, ведь ВСУ, дождавшись концентрации вражеских войск, наносят смертоносные удары.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, России нужен Змеиный, в частности как плацдарм для атак на южные районы Одесской области, а также для контроля воздушного пространства.

— Если российские военные установят системы ПВО, то смогут контролировать часть воздушного пространства Румынии и Болгарии, — говорил эксперт в конце мая.

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Остров Змеиный находится в Измаильском районе Одесской области, площадь — 17 га, длина 662 м, ширина — 560 м. От острова до ближайшего побережья Украины всего 30 км, а до Одессы — 120 км.

В 2007 году на Змеином основали украинское село Белое, жителей было немного — от 13 до 30 человек. 24 февраля к берегам острова подошел российский флагман — о храбрости украинских защитников и судьбе российского корабля знает весь мир.

Российские военные не перестают обстреливать Одессу. Нередко от этого страдает мирное население. Читай, какая ситуация в Одессе и области сейчас.