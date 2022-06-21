Сверхзвуковые ракеты и многочисленные взрывы: ситуация в Одессе и области 21 июня

День в Одесской области прошел в сиренах. Оккупантам явно не понравилось, что ВСУ мешают их планам.

Накануне по Одесской области российские военные всего за три часа нанесли 14 ракетных ударов. Четыре удара пришлось по Очакову, остальные — по Дунаю, Белгород-Днестровскому району Одесской области и самой Одессе.

В результате враг попал в продовольственный склад, где обошлось без жертв.

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Ночью и утром враг атаковал Юг Украины из находящегося на территории Крыма берегового комплекса Бастион.

Несмотря на то, что силам ВСУ удалось обезвредить две сверхзвуковые ракеты по Белгород-Днестровскому и Одессе, остальные повлекли за собой разрушение около 80 окон в жилом доме.

В общей сложности, за последнюю неделю враг выпустил уже восемь таких сверхзвуковых ракет, которые удачно обезвредили воины ВСУ.

Оккупанты не имеет особых успехов на южном направлении, однако, как утверждает спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров, это не мешает им распространять фейки и вести пропаганду.

Они распространяют темы фейковых попаданий по аэродрому и другой критической инфраструктуре.

Ситуация в Черном море

В море враг также бодрствует, активно блокирует судоходство в северной части Черного моря.

Однако после уничтожения корабля Василий Бех, опасаясь поражения других кораблей, вражеская флотилия увеличила количество подводных лодок.

Сейчас в акватории Черного моря находятся три больших надводных корабля с ракетами на борту, три подводных лодки и три больших десантных корабля. Одесской области грозит около 30 ракет.

Как известно, ранее остров Змеиный снова временно оккупировали российские войска. В течение месяца они пытались оборудовать остров системой ПВО, чтобы контролировать безопасность Черноморской группировки. Однако ВСУ нанесли по острову два ракетных удара.

Как объясняет военный обозреватель, именно крейсер Москва был призван защищать все корабли Черноморской флотилии от того оружия, которым и был уничтожен крейсер. Теперь же планы изменились и базу ПВО пытаются оборудовать на острове Змеиный.

В оперативном командовании уверяют, что ситуация в Одесской области полностью контролируется ВСУ, и даже если захочет высадиться российский десант, то украинские защитники покажут ему только дно Одесской акватории.

Несмотря на то, что Одесса все еще под прицелом российских оккупантов, она оживает. К работе вернулся Одесский театр.