Догорает модернизированная школа: РФ обстреляла Авдеевку магниевыми снарядами

Россияне продолжают цинично и сознательно бить по гражданским объектам! Градами с магниевыми снарядами накануне враг уничтожил уже третью школу в Авдеевке, где не было ни одного военного.

В школе находился волонтерский штаб, куда только что завезли гуманитарную помощь, крайне необходимую местным жителям. Все выгорело дотла.

Погасить пламя из-за сильных обстрелов сразу не удалось, а утром гасить уже было нечего. От школы осталась только столовая, находящаяся в другом корпусе здания. Местные рассказывают, что школу недавно отремонтировали.

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Сейчас в Авдеевке из 30 тыс. человек осталось чуть больше трех тысяч. Оккупанты намеренно целят по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.

Жители Авдеевки говорят, что сильно надеялись на сгоревшую гуманитарную помощь, ведь в городе почти не осталось магазинов. Вражеские обстрелы не прекращаются, с начала полномасштабной войны из семи школ города не уцелела ни одна.

От жестоких обстрелов страдают и другие города на Востоке Украины. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Харькове.

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