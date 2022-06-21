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Российские оккупанты готовятся к наступлению на Харьков — какая ситуация в городе?

Анастасия Грубрина, практикантка сайта Татьяна Доцяк 21 июня 2022, 16:30

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0:03:16
Обстрел оккупантами фермерских хозяйств
Корова — тоже нацист? Зачем россияне намеренно обстреливают из артиллерии фермерские хозяйства
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