Российские оккупанты готовятся к наступлению на Харьков — какая ситуация в городе?

Российские оккупанты собирают силы для наступления на Харьков. А в самом городе сейчас напряженная ситуация из-за обстрелов — оккупанты, начиная со вчерашнего вечера, бьют ракетами по жилым домам, предприятиям, обстреливают и учебные заведения в пригороде. В области много раненых.

Ситуация в Харькове

Сирены не утихают со вчера. В Министерстве обороны уверены, что оккупанты мстят за успешное продвижение ВСУ к украинско-российской границе. Ракетные удары застают харьковчан утром, днем, вечером и ночью.

Предприятие на окраине города, производившее помпы для воды, сейчас пострадало от ракетного удара и горит. Работник Андрей и его коллеги уцелели чудом:

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На складе был, услышал первый прилет — сразу побежал. А потом второй был слышен. Мы были в коридоре по правилу двух стен.

После четырех ударов вспыхнул масштабный пожар. Пожарный Роман рассказывает:

Локализация есть, осталось потушить. Это сложный пожар, видите, сколько техники здесь.

Ракетный удар по Харьковской области

Ночью оккупанты ударили по Малой Даниловке, ракета упала на территорию Харьковской государственной зооветеринарной академии. Яма глубиной три метра, в учебном заведении вылетели окна и двери.

Прилетели ракеты и в город Люботин, что находится в тылу. Оккупанты работают словно по часам. В 11 вечера запустили первую ракету. Она упала во дворе лицея. А вторую — спустя две минуты.

В прокуратуре говорят, что это были крылатые ракеты. В помещении в то время была только женщина-сторож. Ее спасла крепкая стена. В лицее получали образование более 300 человек.

Без слез наблюдать невозможно, я работаю здесь 30 лет. Они не хотят, чтобы мы были развитыми и лучше их, — говорит заместитель директора Люботинского профессионального лицея железнодорожного транспорта Оксана Родченко.

Правоохранители расследуют преступление как нарушение законов войны. Это было единственное такое заведение в Люботине, работавшее во время войны. Здесь был и пункт выдачи гуманитарной помощи. Электросеть повреждена, без воды осталось 3000 люботинцев. Обещают завершить работу по возобновлению сегодня.

Из-за обстрелов есть раненые в Балаклее, Шевченковском, Чугуеве, Первомайском, Изюме. Среди раненых есть дети. Оккупанты минируют территории, чтобы замедлить наступление ВСУ.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в утренней сводке сообщил, что в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский районы. В общей сложности за сутки трое погибших, семеро раненых, всем оказывается медицинская помощь.

ВСУ сделают все, чтобы не допустить оккупации Харькова. Харьковчане настолько злы, что россиянам лучше и не потыкаться.

Ранее мы рассказывали, каковы последствия 100 дней войны для Харькова.

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