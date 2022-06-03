Раненый, но непокоренный! Какие последствия 100 дней войны для Харькова

Для каждого из нас первые вспышки войны в памяти выглядят по-своему. Тысячи украинцев оцепенели, когда увидели, как обваливаются стены Харьковской облгосадминистрации.

Этот кадр для многих стал едва ли не первым страшным доказательством войны. Харьков обстреливают, бомбят, на него сбрасывают авиабомбы, уничтожают целые кварталы, но город стоит, гордый и несокрушимый. Запускает движение трамваев, ремонтирует дороги, проводит свет и высаживает живые цветы.

Его бомбят, а люди возвращаются по тысячи человек в день, потому что любят его, потому что не отдадут, потому что защитят.

Сейчас также смотрят

За неделю до вторжения в Харьковской ОГА было экстренное заседание СНБО во главе с президентом. Теперь этот зал уничтожен.

— Уже есть заключение экспертов, что здание восстановлению не подлежит, — говорит глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Треть Харьковской области ныне оккупирована. За 100 дней войны ВСУ удалось освободить 23 населенных пункта области.

По данным городского совета, в Харькове разрушена треть жилого фонда, количество жертв среди гражданского населения приближается к 800, и это без оккупированных территорий.

Защитники продолжают метр за метром освобождать Харьковскую область. Из 23 освобожденных населенных пунктов области девять — благодаря 227 батальону, 127 бригаде Территориальной обороны Украины. Именно они вышли на границу с РФ.

Жители, которые вернулись в город, впервые за 100 дней видят свои дома, заходят в свои квартиры, если те уцелели. Владельцы квартир одной многоэтажки на северной Салтовке не могут попасть в дом обычным путем, ведь перекрытие одной из секций сложилось в подъезд.

Поэтому люди вместе наняли кран с люлькой, чтобы попасть в квартиры и забрать самое ценное.

Люди забирают вещи и говорят, что прекрасно жили до начала войны в мире и спокойствии. Но договорить не удается, потому что снова слышны взрывы. Харьков после 100 дней войны — раненый, но непокоренный.

Смотри также хронологию войны в Украине и самые значимые события 100 дней сопротивления.