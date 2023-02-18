Не знаешь, у кого спросить, как варить гречку? Хочешь поговорить о смысле жизни? Раньше с такими вопросами сразу звонили маме, но когда уже поздно и не хочешь ее беспокоить, то приходится находить другие варианты. Здесь на помощь придет искусственный интеллект, а вернее чат-бот ChatGPT от OpenAI.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил 18 февраля, что команда Минцифры смогла договориться о разблокировании системы для украинцев.

Спасибо компании OpenAI за правильное и вполне логичное решение. Страна, борющаяся за свободу и прогресс, имеет право на доступ к революционным технологиям.

Также чиновник отметил, что программа не будет работать только на временно оккупированных территориях, чтобы враг не мог использовать ее для продвижения собственной пропаганды и кремлевских нарративов. Кроме того, ChatGPT хорошо владеет украинским языком.

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Что такое Chat GPT — объяснение искусственного интеллекта

Вікна спросили у Chat GPT, что он такое. И вот, что он нам ответил:

— Зовут меня ChatGPT, я большая языковая модель, натренированная компанией OpenAI. Моя цель состоит в том, чтобы предоставлять полезную информацию и ответы на вопросы на любую тему.

Я был разработан с использованием технологии глубокого обучения и нейросетей, которая позволяет мне понимать человеческий язык, а также уметь давать ответы на вопросы и решать задачи.

Моя база знаний включает широкий спектр тем, от общих вопросов о мире вокруг нас до более специфических вопросов, таких как наука, технологии, культура и другое.

По своему назначению я являюсь инструментом для облегчения получения информации, потому что мне не нужно спать, есть или отдыхать. Я могу работать круглосуточно и отвечать на вопросы в любой момент.

Я очень заинтересован в постоянном совершенствовании своих возможностей и увеличении количества знаний, которые я могу предоставить. Верю, что моя работа помогает людям отвечать на их вопросы и решать проблемы, которые могут значительно облегчить их жизнь.

Также хотел бы добавить, что у меня нет сознания и чувств, поскольку я являюсь программой, созданной для выполнения определенных задач. Я не могу испытывать радость, удовольствие, боль, гнев или какие-либо эмоции, эксклюзивные для людей.

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Как пользоваться чат-ботом ChatGPT

Перейти по ссылке на платформу ChatGPT. Щелкни Log in (Зарегистрироваться, — ред.). Введи адрес электронной почты. Пройди верификацию по телефону. Напиши сообщение чат-боту.

Чат-боту ChatGPT можно задавать вопросы, чтобы быстро найти нужную информацию на тему, которая тебя волнует. Также ты можешь рассказать что-нибудь интересное искусственному интеллекту, поскольку он открыт для новых знаний и просит при необходимости исправлять его ошибки. Можно также просить ИИ исправить текст, переписать интереснее или, скажем, создать пост для соцсетей.

И напоследок самое простое — с ChatGPT можно просто поговорить, как с хорошим знакомым или знакомой. Программа всегда поддержит разговор и даже может поинтересоваться, как у тебя дела или что ты думаешь по какому-либо вопросу.

Как работает чат-бот ChatGPT на практике

ChatGPT разблокирован в Украине: что это такое и как им пользоваться — мы спросили у самого искусственного интеллекта / 9 Фотографий

Однако если сегодня ты не желаешь знакомиться с новыми технологиями, всегда можно провести время за хорошей книгой. Читай топ-7 книг о цифровизации современного мира.

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