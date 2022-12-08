От криптовалют до искусственного интеллекта — топ-7 книг о цифровизации современного мира

В понедельник, 5 декабря, в Украине стартовала Неделя цифрового образования. Цифровая грамотность является одним из ключевых навыков для современного человека, поэтому национальная книжная платформа Yakaboo приобщается к инициативе Министерства цифровой трансформации Украины и рекомендует книги, которые помогут украинцам сориентироваться в новом диджитализованном мире, получить полезные знания и конкретные навыки.

Конкуренция в эпоху искусственного интеллекта

Марко Янсити, Карим Лахани

Сейчас все играют в создание собственных интересных портретов или иллюстраций, созданных искусственным интеллектом. Часто выходит очень прилично, на уровне профессиональных художников.

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Впрочем, искусственный интеллект также искусен в анализе данных, создании алгоритмов машинного обучения. Он нивелирует традиционные проблемы, сдерживающие рост бизнеса.

Автор предлагает посмотреть на “цифровые компании”: Airbnb, Ant Financial, Microsoft, Amazon — процессы, основанные на искусственном интеллекте, способствуют невиданному масштабированию компаний. Читай о столкновении архитектур традиционных и цифровых компаний, новых вызовах для руководителей и рисках изменений бизнес-моделей на основе ИИ.

Человек цифровой

Крис Скиннер

То, на что раньше шли часы, а иногда недели, теперь в бизнесе происходит мгновенно.

Книга знакомит с детальным исследованием того, как цифровая эпоха влияет на отношения между людьми и бизнесом, а также предлагает руководство по адаптации компаний любого размера к формату цифрового бизнеса. Но какие проблемы возникают из-за непрестанной диджитализации человечества?

Автор исследует рост инноваций на развивающихся рынках и изучает проблему управления глобализированным миром в то время, когда мы живем в национальных государствах.

Будущее ближе, чем кажется. Как технологии меняют бизнес

Стивен Котлер, Питер Диамандис

Мы не задумываемся, но некоторые появляющиеся сегодня технологии казались фантастикой еще вчера: искусственный интеллект, виртуальная реальность, криптовалюты, роботы, цифровая биология, вживление чипов.

Авторы книги уверены, что в следующее десятилетие мы добьемся еще большего технологического прорыва. Читай прогноз на будущее, которое точно изменится за это время до неузнаваемости. Ты даже не представляешь, как благодаря технологиям мы будем делать покупки, развлекаться, учиться, лечиться, зарабатывать деньги, что мы будем есть и будем ли мы жить дольше 100 лет.

Цифровая трансформация экономики и проблемы кибербезопасности

Юрий Когут

Теория без практики — мертва. Поэтому держи первое украинское руководство, в котором сконцентрированы и теоретические знания, и практический опыт автора по внедрению технологий кибербезопасности в процессе цифровой трансформации государственных структур и частных компаний.

В книге собраны уникальные авторские разработки по защите бизнеса и государственных систем от современных киберугроз в условиях процессов диджитализации в экономике и обществе. Полезной эта книга будет не только государственным управленцам, руководителям и владельцам бизнеса, но и рядовому гражданину.

Руководство The Financial Times по стратегии для социальных медиа

Мартин Томас

The Financial Times плохого не посоветует. Если ты желаешь стать уверенным пользователем социальных медиа и успешно развивать свой бизнес или карьеру в социальных сетях, тебе поможет эта книга.

Как решить, создавать ли дополнительные аккаунты в социальных медиа? Как увеличить количество подписчиков на собственных каналах? Как развивать процесс управления беседой? Как снизить негативное влияние жалоб клиента? Как избежать проблем с регуляторными органами? Как не стать жертвой кибермошенничества? Читай и добивайся успеха!

Громче! Как создавать крутые подкасты

Эрик Нюзум

Подкасты — это умение говорить так, чтобы вас слушали зачарованно и возвращались к вам слушать еще. Автор подкастов-миллионников раскрывает секреты своего успеха и гарантирует рост числа подписчиков. Эрик Нюзум знает, как сделать аудиоисторию уникальной, какой рассказ выбрать и как его выразительно подать, где искать свою аудиторию, как воспринимать критику, забыть слова-паразиты и клише.

Оставляя вам все пространство для творчества, автор дает ценные практические советы для создания крутого подкаста, который точно захочется включить громче!

Цифровое правосудие

Жан Ласег, Антуан Гарапон

Можем ли мы доверить разрешение конфликтов компьютерным технологиям? Формируемое сейчас новое цифровое право берет на себя функции адвокатуры и нотариата, предлагает разрешение конфликтов онлайн. Есть мнение, что алгоритм не может быть предвзятым, а значит, обеспечит более объективное правосудие. Это действительно так? Авторы книги анализируют новые явления юридической практики и отмечают антропологическую функцию права как гаранта человечности человека.

Проверь свою цифровую грамотность с помощью национального тестирования Цифрограмм. После сдачи теста ты получишь сертификат, подтверждающий твои знания и навыки.

Книг много не бывает! Если ты испытываешь непреодолимое желание сбежать от суровой реальности, держи подборку книг о фантастических мирах и магии.

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