Знаем, ты хочешь сбежать от войны в магическую реальность — ТОП-5 современных книг о фантастических мирах

Во время войны возникает непреодолимое желание сбежать от суровой реальности и погрузиться в магический мир фантастических стран и персонажей.

С этим тебе помогут книги из подборки, которую мы создали вместе с издательством Vivat.

Самой бесстрашной из всех асасинок Адарлена только восемнадцать. Селена — выдающаяся убийца, способная выжить в соляных рудниках, где она тяжело работала, и попытаться сбежать с места, из которого еще никому не удалось выбраться живым.

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В обмен на свободу король дает ей возможность побыть его верной защитницей, но для этого нужно выиграть соревнование.

Воры, ассасины и воины со всей страны сойдутся в поединке, чтобы получить почести, неплохую плату и шанс стать свободными.

Но у Селены значительное преимущество: она как будто имеет магию в крови и несмотря на все законы Адарлена намерена этим воспользоваться, ведь надо страждущим наконец дать отпор своим поработителям.

Когда вдруг соперники начинают один за другим умирать страшной смертью, соревнование Селены за свободу превращается в борьбу за выживание, в которой она должна преодолеть непознанное зло.

Лазло Стрэндж не знает ни своего подлинного имени, ни происхождения. Он вырос в приюте аббатства и, сколько помнил себя, мечтал об удивительном, потерянном в пустынях городе со странными зверями и храбрым воинством.

Что-то случилось в том городе две сотни лет назад, и он словно исчез с лица земли, потерял свое настоящее имя — сейчас его называют Плач.

Впоследствии младшему библиотекарю Стрэнджа выпадает счастливая возможность приобщиться к свите Эрил-Фейна по прозвищу Богоубийца — руководителя загадочного города — в обществе выдающихся ученых из разных стран.

Их целью является решение проблемы Плача, которую Эрил-Фейн держит в тайне от остальной группы. Лазла в городе будут ждать ответа на его вопросы, но еще больше загадок.

Сможет ли парень в конце концов спасти город от постигшего его бедствия? Кто та голубоглазая девушка, явившаяся ему во сне? И, наконец, кто же Лазло сам?

Орнитолог Джоанна Тил с утра до ночи работает над полевыми исследованиями. Работа с диссертацией помогает женщине прийти в себя после потери матери и собственной борьбы с раком.

Как-то у нее во дворе появляется странный ребенок и утверждает, что прибыл с особой инопланетной миссией.

Отныне исследовательница имеет немалые хлопоты. Как быть с девочкой, которую так просто не сдашь в полицию, ведь она ловко убегает от всех чужаков, кроме Джо?

Ее нет в списках пропавших детей штата Иллинойс, к тому же поведение маленькой умницы Урсы все больше указывает на ее необычное происхождение.

Невольно помощником Джо становится сосед Гебриэл Нэш, продавец домашних яиц. После знакомства с Урсой в жизнь этих двух персонажей ворвутся не только мистические звездные чары, но и эхо чужих тайн и преступлений.

Есть такое созвездие, в котором каждая женщина с рождения имеет свою звезду. Есть такая и у Василисы — представительницы древнего благородного рода Коморовских. Наверное, эта звезда и оберегает девушку в сложные моменты.

А может, ее защита — это старинный оберег, подаренный бабушкой Терезой? То ли сама бабушка, которая душой-звездой-птицей прилинула к внучке, чтобы уберечь ее от чего-то плохого?

Созвездие Дев — это плетение женских судеб, связанных давним амулетом, роковым проклятием и семейной историей, которая обильно сбрызнута жуткими тайнами, лукавыми интригами, невинной кровью, коварными предательствами, безоглядным самопожертвованием, что густым шлейфом тянется за Василиной от XVIII века и до наших дней.

Женщины семейства Вейверли обладают необычайными талантами. Настолько удивительными, что им завидуют все местные жители.

А еще в их саду среди других растений есть яблоня, которая влияет на судьбы людей, которые вкусят ее плоды. Сестры Вейверли Клер и Сидни очень разные, но есть и то, что их объединяет.

Они должны будут исцелить раны прошлого, чтобы найти путь к будущему… и любящим их людям. Очаровательная романтическая история с напряженным драматическим сюжетом, полна магического реализма и аромата цветов…

Полномасштабное вторжение изменило симпатии наших людей в литературе. Чрезвычайным спросом сейчас пользуются книги на украинском, а из библиотек исчезают советские идеологические произведения российских авторов. Узнай, что читают украинцы во время войны.

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