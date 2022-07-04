Знаємо, ти хочеш втекти від війни у магічну реальність — ось ТОП-5 сучасних книг про фантастичні світи 

Під час війни виникає непереборне бажання втекти від суворої реальності та зануритись у магічний світ фантастичних країн та персонажів.

З цим тобі допоможуть книги з добірки, яку ми створили разом з видавництвом Vivat.

Найбезстрашнішій з усіх асасинок Адарлену лише вісімнадцять. Селена — видатна вбивця, здатна вижити в соляних копальнях, де вона тяжко гарувала, і спробувати втекти з місця, з якого ще нікому не вдалось вибратися живим.

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В обмін на свободу король дає їй змогу побути його вірною оборонницею, але для цього треба виграти змагання.

Злодії, асасини та воїни з усієї країни зійдуться в поєдинку, щоб здобути почесті, непогану платню та шанс стати вільними.

Але в Селени значна перевага: вона неначе має магію в крові й попри всі закони Адарлену має намір цим скористатися, адже треба стражденним нарешті дати відсіч своїм поневолювачам.

Коли раптом суперники починають один по одному помирати страшною смертю, змагання Селени за свободу перетворюється на борню за виживання, у якій вона має подолати непізнане зло.

Лазло Стрендж не знає ні свого справжнього імені, ані походження. Він виріс у сиротинці абатства і, скільки пам’ятав себе, мріяв про дивовижне, загублене в пустелях місто з дивними звірами й хоробрим воїнством.

Щось сталося в тому місті дві сотні років тому, і воно наче зникло з лиця землі, утратило своє справжнє ім’я — нині його називають Плач.

Згодом молодшому бібліотекареві Стренджу випадає щаслива нагода долучитися до почту Еріл-Фейна на прізвисько Боговбивця — очільника загадкового міста — у товаристві видатних науковців з різних країн.

Їхньою метою є розв’язати проблему Плачу, яку Еріл-Фейн тримає в таємниці від решти гурту. На Лазло в місті чекатимуть відповіді на його запитання, але ще більше загадок.

Чи зможе хлопець зрештою врятувати місто від лиха, яке його спіткало? Хто та блакитношкіра дівчина, що явилася йому вві сні? І нарешті, хто ж Лазло сам?

Орнітолог Джоанна Тіл від ранку до ночі працює над польовими дослідженнями. Робота з дисертацією допомагає жінці опритомніти після втрати матері та власної боротьби з раком.

Якось у неї на подвір’ї з’являється дивна дитина і стверджує, що прибула з особливою іншопланетною місією.

Відтепер дослідниця має чималий клопіт. Як бути з дівчинкою, котру так просто не здаси в поліцію, адже вона спритно втікає від усіх чужаків, окрім Джо?

Її нема в списках зниклих дітей штату Іллінойс, до того ж поведінка маленької розумниці Урси чимраз більше вказує на її незвичайне походження.

Мимохіть помічником Джо стає сусід Ґебріел Неш, продавець домашніх яєць. Після знайомства з Урсою в життя цих двох персонажів увірвуться не лише містичні зоряні чари, але й відлуння чужих таємниць і злочинів.

Є таке сузір’я, в якому кожна жінка від народження має свою зорю. Є така й у Василини — представниці давнього шляхетного роду Коморовських. Мабуть, ця зоря й оберігає дівчину в складні моменти.

А може, її захист — то старовинний оберіг, подарований бабусею Терезою? Чи то сама бабуся, яка душею-зіркою-птахою прилинула до онучки, щоб уберегти її від чогось лихого?

Сузір’я Дів — то плетиво жіночих доль, пов’язаних давнім амулетом, фатальним прокляттям і родинною історією, яка рясно скроплена моторошними таємницями, лукавими інтригами, безневинною кров’ю, підступними зрадами, безоглядною самопожертвою, справжнім коханням, що густим шлейфом тягнеться за Василиною від XVІІІ століття і до наших днів.

Жінки сімейства Вейверлі мають надзвичайні таланти. Настільки надзвичайні, що їм заздрять усі місцеві мешканці.

А ще в їхньому саду серед інших рослин є яблуня, яка впливає на долі людей, що скуштують її плоди. Сестри Вейверлі Клер і Сідні дуже різні, та є й дещо, що їх об’єднує.

Вони повинні будуть зцілити рани минулого, щоб знайти шлях до майбутнього… і людей, які їх люблять. Чарівна романтична історія з напруженим драматичним сюжетом, сповнена магічного реалізму й аромату квітів…

Повномасштабне вторгнення змінило вподобання наших людей у літературі. Надзвичайний попит нині мають книги українською, а з бібліотек зникають радянські ідеологічні твори російських авторів. Дізнайся, що читають українці під час війни.

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