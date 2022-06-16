Русские произведения — прочь с полок! Как изменились литературные предпочтения украинцев во время войны

Война поменяла вкусы украинцев в литературе. Чрезвычайным спросом сейчас пользуются отечественные писатели, а из библиотек исчезают советские идеологические произведения российских авторов.

В фонде Черкасской областной библиотеки для юношества им. В. Симоненка 140 тысяч книг. Ежегодно ее посещают более 16 тысяч читателей.

Советские идеологические и русскоязычные изношенные книги изымали из своих фондов еще до войны, а с 2014 года их не закупали. После начала полномасштабной войны и подавно стали придирчивее выбирать, что предлагать своему читателю.

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Пропагандистскую литературу чаще всего читали люди старшего возраста, рассказывает библиотекарь.

Молодежь интересуется украинскими или зарубежными произведениями в переводе. А сейчас украинцы активно начали изучать историю Украины, Майдана, АТО, а также родословную.

Скоро на полках украинских библиотек непременно появятся современные произведения украинских авторов об истории освободительной украинско-российской войны.

Тот, кто не знает своей истории, обречен проживать ее снова и снова, а значит, не имеет будущего. Мы собрали книги по истории Украины, которые следует прочесть.

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