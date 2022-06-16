Російські твори — геть з полиць! Як змінились літературні вподобання українців під час війни

Війна змінила вподобання українців у літературі. Надзвичайний попит нині мають вітчизняні письменники, а з бібліотек зникають радянські ідеологічні твори російських авторів.

У фонді Черкаської обласної бібліотеки для юнацтва ім. В. Симоненка 140 тисяч книг. Щороку її відвідує понад 16 тисяч читачів.

Радянські ідеологічні та російськомовні зношені книги вилучали зі своїх фондів ще до війни, з 2014 їх не закуповували. А після початку повномасштабної війни й поготів почали прискіпливіше вибирати, що пропонувати своєму читачеві.

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Пропагандистську літературу здебільшого читали люди старшого віку, розповідає бібліотекарка.

Молодь же цікавиться українськими або закордонними творами в перекладі. А нині українці активно почали вивчати історію України, Майдану, АТО, а також родовід.

Незабаром на полицях українських бібліотек неодмінно з’являться сучасні твори українських авторів про історію визвольної українсько-російської війни.

Той, хто не знає своєї історії, приречений проживати її знову і знову, а отже, не мати майбутнього. Ми зібрали книги з історії України, які варто прочитати.

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