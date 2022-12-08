Подорожі та натхнення

Від криптовалют до штучного інтелекту — топ-7 книжок про цифровізацію сучасного світу

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 08 Грудня 2022, 20:00
книги про цифровізацію
Фото: Pexels

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