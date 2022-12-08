Від криптовалют до штучного інтелекту — топ-7 книжок про цифровізацію сучасного світу

У понеділок, 5 грудня, в Україні стартував Тиждень цифрової освіти. Цифрова грамотність є однією з ключових навичок для сучасної людини, тому національна книжкова платформа Yakaboo долучається до ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та рекомендує книжки, які допоможуть українцям зорієнтуватися у новому диджиталізованому світі, набути корисних знань та конкретних вмінь.

Конкуренція за доби штучного інтелекту

Марко Янсіті, Карім Лахані

Зараз усі граються у створення власних цікавих портретів або ілюстрацій, створених штучним інтелектом. Часто виходить дуже пристойно, на рівні професійних художників.

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Втім, штучний інтелект так само вправний в аналізі даних, створенні алгоритмів машинного навчання. Він нівелює традиційні проблеми, що стримують зростання бізнесу.

Автор пропонує подивитися на “цифрові компанії”: Airbnb, Ant Financial, Microsoft, Amazon — процеси, засновані на штучному інтелекті, які сприяють небаченому масштабуванню компаній. Читай про зіткнення архітектур традиційних і цифрових компаній, нові виклики для керівників і ризики змін бізнес-моделей на основі ШІ.

Людина цифрова

Кріс Скіннер

Те, на що раніше йшли години, а іноді — тижні опрацювання, тепер у бізнесі відбувається миттєво.

Книжка знайомить з детальним дослідженням того, як цифрова епоха впливає на стосунки між людьми та бізнесом, а також пропонує керівництво з адаптації компаній будь-­якого розміру до формату цифрового бізнесу. Але які проблеми постають з невпинної диджиталізації людства?

Автор досліджує зростання інновацій на ринках, що розвиваються, і вивчає проблему керування глобалізованим світом у той час, коли ми живемо в національних державах.

Майбутнє ближче, ніж здається. Як технології змінюють бізнес

Стівен Котлер, Пітер Діамандіс

Ми не замислюємося, але деякі технології, що з’являються сьогодні, здавалися фантастикою ще вчора: штучний інтелект, віртуальна реальність, криптовалюти, роботи, цифрова біологія, вживлення чипів.

Автори книжки впевнені, що у наступне десятиліття ми досягнемо ще більшого технологічного прориву. Читай прогнози на майбутнє, яке точно зміниться за цей час до невпізнаваності. Ти навіть не уявляєш, як завдяки технологіям ми будемо робити покупки, розважатись, навчатись, лікуватись, заробляти гроші, що ми їстимемо і чи будемо ми врешті жити довше ніж 100 років.

Цифрова трансформація економіки та проблеми кібербезпеки

Юрій Когут

Теорія без практики — мертва. Тому тримай перший український посібник, в якому сконцентровані і теоретичні знання, і практичний досвід автора у запровадженні технологій кібербезпеки в процесі цифрової трансформації державних структур та приватних компаній.

У книжці зібрані унікальні авторські напрацювання із захисту бізнесу та державних систем від сучасних кіберзагроз в умовах процесів диджиталізації в економіці та суспільстві. Корисною ця книга буде не тільки державним управлінцям, керівникам та власникам бізнесу, а й пересічному громадянину.

Посібник The Financial Times зі стратегії для соціальних медіа

Мартін Томас

The Financial Times поганого не порадить. Якщо ти прагнеш стати впевненим користувачем соціальних медіа та успішно розвивати свій бізнес або кар’єру в соціальних мережах, тобі допоможе ця книжка.

Як вирішити, чи створювати додаткові облікові записи в соціальних медіа? Як збільшити кількість підписників на власних каналах? Як розвивати процес управління бесідою? Як зменшити негативний вплив скарги клієнта? Як уникнути проблем із регуляторними органами? Як не стати жертвою кібершахрайства? Читай та досягай успіху!

Гучніше! Як створювати круті подкасти

Ерік Нюзум

Подкасти — це про вміння говорити так, щоб вас слухали зачаровано і поверталися до вас слухати ще. Автор подкастів-мільйонників розкриває секрети свого успіху та гарантує зростання кількості підписників. Ерік Нюзум знає, як зробити аудіоісторію унікальною, яку розповідь вибрати та як її виразно подати, де шукати свою аудиторію, як сприймати критику, забути про слова-паразити та кліше.

Залишаючи вам увесь простір для творчості, автор дає цінні практичні поради для створення крутого подкасту, який точно захочеться ввімкнути гучніше!

Цифрове правосуддя

Жан Ласег, Антуан Гарапон

Чи можемо ми довірити розв’язання конфліктів комп’ютерним технологіям? Нове цифрове право, що формується зараз, перебирає на себе функції адвокатури та нотаріату, пропонує вирішення конфліктів онлайн. Є думка, що алгоритм не може бути упередженим, а отже, забезпечить більш об’єктивне правосуддя. Чи це дійсно так? Автори книги аналізують нові явища юридичної практики та наголошують на антропологічній функції права як гаранта людяності людини.

Перевір свою цифрову грамотність за допомогою національного тестування Цифрограм. Після складання тесту ти отримаєш сертифікат, що підтверджує твої знання та навички.

Книг багато не буває. Якщо ти маєш непереборне бажання втекти від суворої реальності, тримай підбірку книг про фантастичні світи та магію.