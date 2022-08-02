Медицинское “крещение” от Соломенских котиков — практика, которая спасает жизни

Вместо совместных корпоративов и выходных в горах компании организуют для своих сотрудников мастер-классы и тренинги по оказанию первой медицинской помощи.

Сейчас на вес золота не только эти базовые знания — их в стрессовой ситуации часто оказывается мало. Гораздо большую роль играет практика.

Возобновлять практические навыки первой медицинской помощи необходимо раз в полгода, чтобы в случае чего быстро среагировать, сориентироваться и помочь человеку.

Волонтеры организации Соломенские котики учат правильно накладывать турникет себе и другим, тампонировать раны от пулевых и осколочных ранений и т.д.

Таким образом гражданские люди проходят боевое крещение парамедика и в случае острой необходимости смогут спасти жизнь.

Хотя правила наложения турникета известны всем еще со школьных времен, каждый совершает ошибки, если не тренируется на регулярной основе.

Соломенские котики тренируют до тех пор, пока у каждого не получится самостоятельно наложить турникет, остановить кровотечение и т.д.

Инструктор по домедицинской помощи фонда Соломенские котики Тигра рассказала, что гражданское население чаще всего получает осколочные ранения и умирает из-за потери крови.

Неправильно наложенные джуты или недостаточное тампонирование могут послужить причиной большой потери крови и смерти.

На практике такое уже неоднократно встречалось, так что уметь накладывать жгут или турникет в правильном месте с правильной силой очень важно.

Также на специальном тренажере Соломенские котики учат еще и правильно тампонировать ранения. Например, с какой силой и как долго надо давить на него и т.д.

Кроме того, что нужно уметь правильно помочь, нужно еще быть готовым предоставить домедицинское спасение. В военное время в любом регионе каждый должен носить при себе:

перчатки — средство индивидуальной защиты; турникет, жгут; бинт.

Такая базовая аптечка в сочетании с практическими навыками увеличит шансы на выживание человека до приезда скорой помощи.

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