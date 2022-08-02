Lifestyle

Медицинское “крещение” от Соломенских котиков — практика, которая спасает жизни

Анастасия Ечкалова, журналист программы Викна-новости 02 августа 2022, 09:00

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0:04:00
Як працюють центри підтримки ЯМаріуполь
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Отшивают по полной! Вместо детской одежды предприятие из Лисичанска шьет военную амуницию
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