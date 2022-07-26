Снова надевать маску? Почему в Киеве выросла заболеваемость Covid-19 и как уберечься

Беда не приходит одна, даже если о ней забываешь. К ней прилагаются симптомы Covid-19. Так, не успели украинцы привыкнуть к карантинным ограничениям, как пришла полномасштабная война, вытеснившая из информационного пространства и мыслей опасный вирус.

Однако это абсолютно не мешает болезни распространяться и портить здоровье людям, несмотря на возраст, пол или гражданство. Согласно сообщению КГГА, за прошедшую неделю только в столице стало вдвое больше больных Covid-19.

Так с 18 по 24 июля в Киеве было зарегистрировано 245 случаев заболевания по сравнению с отметкой в 112 больных за прошедшую неделю.

Однако это уже не может заставить людей носить маску в общественных местах, поэтому КГГА напоминает, что всегда можно пройти вакцинацию или получить бустерную дозу вакцины.

Кроме того, Центр общественного здоровья Минздрава Украины призывает соблюдать элементарные меры безопасности и правила гигиены, которые до сих пор остаются действенными способами, чтобы предотвратить заболевание.

Простые шаги, которые помогут избежать Covid-19

соблюдать дистанцию ​​в людных местах;

не касаться руками глаз, носа и рта, пока не помоешь руки;

если хочется чихнуть или кашлять, следует воспользоваться одноразовой салфеткой, после чего сразу ее выбросить;

если нет салфетки, лучше чихать или кашлять в сгиб локтя;

как можно чаще мыть руки мылом и теплой водой в течение 20–40 секунд;

обрабатывать руки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%;

при появлении респираторных симптомов самоизолироваться;

обратиться к семейному врачу в случае появления кашля, затрудненного дыхания и повышения температуры.

Однако как боевые действия и постоянные сирены, так и коварный вирус травмируют людей и приносят их здоровью немалый вред. Читай, как наладить работу сердца после Covid-19.

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