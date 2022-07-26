Знову одягати маску? Чому у Києві зросла захворюваність на Covid-19 та як уберегтись

Біда не приходить одна, навіть якщо про неї забуваєш. До неї додаються симптоми Covid-19. Так, не встигли українці звикнути до карантинних обмежень, як прийшла повномасштабна війн, що витіснила з інформаційного простору і думок небезпечний вірус.

Однак це абсолютно не заважає хворобі ширитись та псувати здоров’я людям, незважаючи на їхній вік, стать чи громадянство. Згідно з повідомленням КМДА, за минулий тиждень лише у столиці стало вдвічі більше хворих на Covid-19.

Так, з 18 до 24 липня у Києві було зареєстровано 245 випадків захворювання у порівнянні з позначкою в 112 хворих за минулий тиждень.

Однак це вже не може примусити людей носити маску у громадських місцях, тому КМДА нагадує, що завжди можна пройти вакцинацію чи отримати бустерну дозу вакцини.

Крім того, Центр громадського здоров’я МОЗ України закликає дотримуватись елементарних заходів безпеки та правил гігієни, які досі залишаються дієвими способами, щоб запобігти захворюванню.

Прості кроки, що допоможуть убезпечитись від Covid-19

дотримуватись дистанції у людних місцях;

не торкатись руками очей, носу та роту, поки не помиєш руки;

якщо хочеться чхнути чи кашлянути, варто скористатись одноразовою серветкою, після чого одразу її викинути;

якщо немає серветки, краще чхати чи кашляти у згин ліктя;

якомога частіше мити руки милом та теплою водою протягом 20–40 секунд;

обробляти руки дезінфектором з вмістом спирту не менше 60%;

у разі появи респіраторних симптомів самоізолюватися;

звернутися до сімейного лікаря у разі появи кашлю, ускладненого дихання та підвищення температури.

Однак як бойові дії та постійні сирени, так і підступний вірус травмують людей та приносять їх здоров’ю чималої шкоди. Читай, як відновити роботу серця після Covid-19.

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