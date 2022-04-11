Не ігноруй, щоб не мати більших проблем. Як відновити роботу серця після Covid-19

Люди у всьому світі хворіли на Covid-19 упродовж кількох років, хворіють і зараз. Вірус нікуди не дівся, просто увага зосереджена на допомозі українським військовим.

Попри це, нам треба дбати про здоров’я і відновлювати організм. Різні дослідження свідчать, що люди, які перенесли Covid-19, можуть мати проблеми з серцем.

Ми розповімо про прості та ефективні методи оздоровлення серця після хвороби.

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Ходьба та інші вправи

Можна почати займатися на еліптичному тренажері або проходити на біговій доріжці не менш як п’ять тисяч кроків на день. Або ж влаштовувати пішохідні прогулянки вулицями свого міста чи парком.

Дихальні вправи

Практика глибокого дихання животом насичує легені необхідним киснем, а також допомагає зменшити біль і тривогу. А ще — наповнює киснем нашу кров.

Сидячі аеробні та силові вправи

Після хвороби не варто різко повертатися до тренувань, робити це треба поступово.

Почати з повторного проходження базової аеробної підготовки й силових тренувань в положенні лежачи, перш ніж переходити до більш інтенсивних рухів у вертикальному положенні.

Ліки

Усі ліки має прописувати лікар. Ти маєш розповісти, що тебе турбує, тоді він підбере препарати, залежно від твого індивідуального ризику появи серцевих захворювань.

Це можуть бути, наприклад, ліки проти артеріального тиску. Бета-блокатори допоможуть полегшити сильне запаморочення, біль у грудях і порушення серцевого ритму.

Тож радимо дотримуватися цих правил, щоб робота серця була в нормі.

Однією з найпоширеніших проблем серця є аритмія. Раніше ми розповідали, що таке аритмія та як швидко зупинити напад.