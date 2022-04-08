Відтепер ще довше! COVID-сертифікат у Дії діятиме 1,5 року

Міністерство охорони здоров’я разом з Мінцифри та НСЗУ вирішили не видаляти з застосунку Дія цифровий сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 протягом півтора року від дати щеплення.
Точна дата його дії — 545 днів, повідомляють в МОЗ.
Це дозволить українцям за кордоном пред’явити цифровий документ про отриману вакцинацію від Covid-19 та отримати наступну потрібну дозу.
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Це дозволить українцям за кордоном пред’явити цифровий документ про отриману вакцинацію від Covid-19 та отримати наступну потрібну дозу.
Термін відображення змінили у всіх видах сертифікатів — “жовтому” (що засвідчує наявність 1 дози щеплення), “зеленому” (2 дози щеплення) та бустерному (3 дози щеплення).
Важливо: сертифікат не оновить нову кінцеву дату автоматично. Для цього потрібно повторно надіслати запит у застосунку або на порталі Дії.
Зауважимо, що український сертифікат про щеплення від Covid визнаний понад 60 країнами світу.
Нагадаємо, уряд тимчасово скасував Covid-обмеження на період дії воєнного стану в Україні. Це рішення дозволило повернутися на роботу всім працівникам, зокрема і тим, хто не має щеплень.