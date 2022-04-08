Відтепер ще довше! COVID-сертифікат у Дії діятиме 1,5 року

Міністерство охорони здоров’я разом з Мінцифри та НСЗУ вирішили не видаляти з застосунку Дія цифровий сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 протягом півтора року від дати щеплення.

Точна дата його дії — 545 днів, повідомляють в МОЗ.

Це дозволить українцям за кордоном пред’явити цифровий документ про отриману вакцинацію від Covid-19 та отримати наступну потрібну дозу. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Термін відображення змінили у всіх видах сертифікатів — “жовтому” (що засвідчує наявність 1 дози щеплення), “зеленому” (2 дози щеплення) та бустерному (3 дози щеплення).

Важливо: сертифікат не оновить нову кінцеву дату автоматично. Для цього потрібно повторно надіслати запит у застосунку або на порталі Дії.

Зауважимо, що український сертифікат про щеплення від Covid визнаний понад 60 країнами світу.

Нагадаємо, уряд тимчасово скасував Covid-обмеження на період дії воєнного стану в Україні. Це рішення дозволило повернутися на роботу всім працівникам, зокрема і тим, хто не має щеплень.