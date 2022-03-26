Чи треба біженцям COVID-сертифікати? Розповідаємо про новий порядок перетину кордону

Від початку війни інформаційний простір забув про існування вірусу COVID-19. Проте це не означає, що він зник. У деяких країнах все ще діють обмеження та правила для в’їзду.

Для українців, які вимушено змушені тікати від війни, низка країн зробила спрощену систему перетину кордону, проте не всі.

Чи треба COVID сертифікат для біженців

Біженців офіційно приймають найближчі сусіди України: Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія.

Ці країни забезпечили спрощену систему перетину кордону.

Особи, які перетнули кордон з території України, не повинні показувати жодних COVID сертифікатів, робити ПЛР-тести або перебувати на ізоляції.

Якщо ж ти перетнув спершу кордон з Румунією, а потім вирішив поїхати до Польщі, то остання може запросити сертифікат або попросити зробити тест.

Якщо ви вже перебуваєте за кордоном, але повинні їхати далі, то необхідно підготуватися. Адже в країнах, які офіційно не приймають біженців з України, все ще діють певні правила.

Сертифікати ЄС та правила

Для того, щоб спрощено проходити кордон в країнах ЄС, можна заповнити форму. Особливо на це звертає увагу Іспанія.

Форма дозволить отримати вам спеціальний електронний сертифікат, що посвідчує вакцинацію.

Діятиме такий сертифікат на всій території ЄС та в Ісландії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Норвегії.

Якщо ви хочете поїхати в Туреччину, то вам треба буде показати сертифікат про наявність двох доз вакцинації. Якщо ви не вакциновані, то попросять зробити ПЛР-тест

Ізраїль, дає прихисток людям, у яких є там родичі. Пункти ПЛР-тестування там розташовані в самих аеропортах.

Ми створили для вас важливу пам’ятку, про що не варто не забувати, коли перетинаєте кордон ЄС.