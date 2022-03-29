Скасування Covid-обмежень під час воєнного стану: Кабмін ухвалив відповідне рішення

Під час війни фокус українців мимоволі змістився з коронавірусної хвороби на порятунок тисяч життів від іншої інфекції — рашистської.

Тому 26 березня Кабінет Міністрів України тимчасово скасував на період воєнного стану поділ українських областей за рівнями поширення Covid-19. Це означає, що більше не буде “зелених”, “жовтих”, “помаранчевих” чи “червоних” зон, а отже й обмежень, які вони передбачали.

Окрім цього, на період воєнного стану не будуть відсторонювати від роботи працівників та державних службовців, які не мають обов’язкових профілактичних щеплень проти Covid-19.

Проте це не означає, що коронавірус зник чи тимчасово припинив поширюватися. Тому задля своєї безпеки використовуйте маски та інші засоби захисту дихальних шляхів при великому скупченні людей та у приміщеннях без вентиляції.

Багато українців у пошуках безпеки виїхали до Польщі. Хтось зміг взяти з собою аптечку, а хтось — ні. Але так чи інакше ліки можуть стати потрібними у будь-який момент. Читай, які ліки придбати в Польщі — аналоги українських медикаментів.