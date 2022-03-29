Отмена Covid-ограничений во время военного положения: Кабмин принял соответствующее решение

Во время войны фокус украинцев невольно сместился с коронавирусной болезни на спасение тысяч жизней от другой инфекции — рашистской.

Поэтому Кабинет Министров Украины временно отменил на период военного положения разделение украинских областей по уровням распространения Covid-19. Это значит, что больше не будет “зеленых”, “желтых”, “оранжевых” или “красных” зон, а значит и ограничений, которые они предполагали.

Кроме того, на период военного положения не будут отстранять от работы работников и государственных служащих, не имеющих обязательных профилактических прививок против Covid-19.

Однако это не означает, что коронавирус исчез или временно перестал распространяться. Поэтому для обеспечения безопасности используйте маски и другие средства защиты дыхательных путей при большом скоплении людей и в помещениях без вентиляции.

Многие украинцы в поисках безопасности выехали в Польшу. Кто-то смог взять с собой аптечку, а кто-то — нет. Но так или иначе лекарства могут стать нужными в любой момент. Читай, какие лекарства купить в Польше — аналоги украинских медикаментов.