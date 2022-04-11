Не игнорируй, чтобы избежать больших проблем. Как восстановить работу сердца после Covid-19

Люди во всем мире болели Covid-19 на протяжении многих лет, болеют и сейчас. Вирус никуда не делся, просто внимание сосредоточено на помощи украинским военным.

Несмотря на это, нам нужно заботиться о здоровье и восстанавливать организм. Различные исследования свидетельствуют, что у людей, перенесших Covid-19, могут возникнуть проблемы с сердцем.

Мы расскажем о простых и эффективных методах оздоровления сердца после болезни.

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Ходьба и другие упражнения

Можно начать заниматься на эллиптическом тренажере или проходить по беговой дорожке не менее пяти тысяч шагов в день. Или же устраивать пешеходные прогулки по улицам своего города или по парку.

Дыхательные упражнения

Практика глубокого дыхания животом каждый день насыщает легкие необходимым кислородом и помогает снизить боль и тревогу. А еще — насыщает кровь кислородом.

Сидячие аэробные и силовые упражнения

После болезни не стоит резко возвращаться к тренировкам, делать это нужно постепенно.

Начать с повторного прохождения базовой аэробной подготовки и силовых тренировок в положении лежа, прежде чем переходить к более интенсивным движениям в вертикальном положении.

Лекарства

Все лекарства должен прописывать врач. Ты должен(-на) рассказать, что тебя беспокоит, тогда он подберет препараты в зависимости от твоего индивидуального риска сердечных заболеваний.

Это может быть, например, лекарство от артериального давления. Бета-блокаторы помогут облегчить сильное головокружение, боль в груди и нарушение сердечного ритма.

Советуем соблюдать эти правила, чтобы работа сердца была в норме.

Одной из наиболее распространенных проблем сердца является аритмия. Ранее мы рассказывали, что такое аритмия и как быстро остановить приступ.