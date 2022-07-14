Цифри захворюваності на Covid-19 в Україні занижені у п’ять – шість разів! Кузін про поширення коронавірусу

Уперше за два місяці захворюваність на Covid-19 в Україні почала зростати. Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів в ефірі телемарафону про збільшення темпів поширення коронавірусу.

На рівні Європейського Союзу ми зараз спостерігаємо майже 20% зростання кількості випадків захворювань на ковід проти тих прогнозів, які будувались раніше, — каже Кузін.

Тож якщо така тенденція зберігатиметься ще два тижні, то деякі країни ЄС почнуть відновлювати масковий режим та інші протиепідеміологічні заходи.

— В Україні зараз ситуація стабільна, хоча ми спостерігаємо доволі низькі показники тестування. Враховуючи те, що частина карантинних обмежень зараз призупинена, люди пізно звертаються як за медичною допомогою, так і за тестуванням, — зауважує головний лікар.

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За його словами, за тиждень кількість госпіталізованих українців майже дорівнює кількості виявлених випадків. Це свідчить про те, що фіксуються лише випадки з тяжким перебігом, коли пацієнти потребують госпіталізації.

За минулий тиждень в Україні зареєстрували 1056 нових випадків інфікування ковідом, а за позаминулий — 1106. На жаль, є й летальні випадки. З 4 по 10 липня 19 людей загинуло внаслідок Covid-19, зокрема одна дитина.

Враховуючи те, що ми робимо щотижня майже 25 000 тестів (це експрес-тести та ПЛР-тести), ми можемо сказати, що цифри реальної захворюваності в нас занижені щонайменше в п’ять – шість разів, — зазначає Кузін.

Наразі в Україні досі циркулює штам Омікрон, який дуже нагадує звичайне гостре респіраторне захворювання. Тому українці, які тепер мають безпекові пріоритети, не звертаються до медзакладів за допомогою.

Натомість лікарі рекомендують людям робити четверту вакцинацію. Особливо це стосується людей віком 60+ років та осіб з імунними захворюваннями.

Дивись, чи вистачить Україні вакцин проти коронавірусу, щоб вакцинувати всіх охочих.

Хай як хто жартує про те, що війна витіснила з інформаційного поля коронавірус, проте кількість хворих у світі від цього не зменшується. Читай, чи будуть в Україні припиняти вакцинацію проти Covid-19.

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