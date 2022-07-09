Covid-19 не зник: імунологи радять затвердити четверту дозу вакцинації

Поки жарти про те, що війна переборола Covid-19, ширяться мережею, хвороба продовжує йти світом. Винятком не стала і наша країна. Тому імунологи радять МОЗ затвердити додаткову бустерну вакцинацію.

Про такий намір заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі Суспільному.

Зараз відбулось засідання Національної технічної групи експертів з питань імунізації й вони розглядали зокрема питання введення бустерної дози для тих людей, які отримали вже базовий курс плюс бустер.

Загалом, якщо рахувати, то це виходить вже четверта доза вакцинації, після двох основних і однієї бустерної ін’єкції.

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Однак експерти наразі наполягають на подібних заходах лише для працівників критичної інфраструктури, медичних працівників та тих, хто має показання за здоров’ям.

Йдеться про хворих на бронхіальну астму, серцево-судинну недостатність та інші захворювання, які можуть ускладнювати протікання хвороби Covid-19.

Проте не варто одразу бігти та робити ще одну ін’єкцію чи навпаки обурюватись і говорити, що нізащо не захочеш повторювати цю процедуру.

Питання щодо четвертої дози вакцинації ще не вирішене, а рекомендацію поки лише надіслали у МОЗ, де її розглянуть найближчим часом та ухвалять остаточне рішення.

У разі запровадження ще однієї дози вакцинації від Covid-19, сертифікат буде відображатись у Дії, як і у попередні рази. Термін дії становитиме дев’ять місяців.

Однак проблеми зі здоров’ям не завжди приходять від вірусів. Інколи підступним може виявитись звичний для тебе обід. Читай, що таке ботулізм та чому він небезпечний.

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