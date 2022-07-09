Covid-19 не исчез: иммунологи советуют утвердить четвертую дозу вакцинации

Пока шутки о том, что война преодолела Covid-19, ходят сетью, болезнь продолжает идти по миру. Исключением не стала и наша страна. Поэтому иммунологи советуют Минздраву утвердить дополнительную бустерную вакцинацию.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии Суспільному.

Сейчас состоялось заседание Национальной технической группы экспертов по иммунизации и они рассматривали, в том числе вопросы введения бустерной дозы для тех людей, которые получили базовый курс плюс бустер.

В общем, если считать, это получается уже четвертая доза вакцинации, после двух основных и одной бустерной инъекции.

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Однако эксперты настаивают на подобных мерах пока только для работников критической инфраструктуры, медицинских работников и тех, кто имеет показания по здоровью.

Речь идет о больных бронхиальной астмой, сердечно-сосудистой недостаточностью и другими заболеваниями, которые могут осложнять протекание болезни Covid-19.

Однако не стоит сразу бежать и делать еще одну инъекцию или наоборот возмущаться и говорить, что ни за что не захочешь повторять эту процедуру.

Вопрос о четвертой дозе вакцинации еще не решен, а рекомендацию пока только направили в МОЗ, где ее рассмотрят в ближайшее время и примут окончательное решение.

В случае введения еще одной дозы вакцинации Covid-19 сертификат будет отображаться в Дії, как и в предыдущие разы. Срок действия составит девять месяцев.

Однако проблемы со здоровьем не всегда происходят от вирусов. Иногда коварным может оказаться привычный для тебя обед. Читай, что такое ботулизм и почему он опасен.

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