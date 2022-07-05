Здоров'я та краса

Проходження медкомісії більше не потрібне: які нові правила для подовження інвалідності

Даніела Долотова, редакторка сайту 05 Липня 2022, 13:00
Нові правила для подовження інвалідності
Фото: Unsplash, Pexels

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