Проходження медкомісії більше не потрібне: які нові правила для подовження інвалідності

Кожен з різних причин наважується відвідати лікаря. Однак особам з інвалідністю раніше необхідно було проходити цілу медкомісію, щоб продовжити групу.

Та все ж, коли війна, зробити це не так просто. Тому згідно з постановою Кабміну № 390, термін дії інвалідності та індивідуальна програма реабілітації (ІПР) будуть подовжено на період дії воєнного стану.

Тобто особам з інвалідністю не потрібно проходити комісію, щоб продовжити групу під час війни. Про це повідомляє Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

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Наголошую, що лікар, який оформляє направлення на МСЕК, не може вимагати від пацієнта-внутрішньо переміщеної особи укладання декларації.

Також лікарі не мають права вимагати у пацієнтів пройти повторний огляд під час дії воєнного стану, щоб підтвердити свій фізичний стан.

Крім того, до кінця дії воєнного стану та ще півроку після, інвалідність буде продовжуватись автоматично.

Як встановити групу інвалідності під час війни

Медико-соціальна експертиза для встановлення групи інвалідності проводиться за направленням закладу охорони здоров’я (форма 088/о).

Його можна отримати лише за наявності відомостей про стійкі порушення функцій організму, що зумовлені захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності пацієнта.

Направлення оформлює особистий або сімейний лікар, до якого звертається людина. Після цього особа може пройти обстеження незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування.

Крім того, у період дії воєнного стану існує можливість заочно встановити групу інвалідності.

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