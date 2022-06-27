Втома, тривожність та біль у спині можуть бути “дзвіночками” серцевого нападу — нетипові ознаки хвороби

На здоров’я людини впливає багато різних факторів: від екології до її персональних здорових звичок. Стрес також впливає на наш організм. У своєму інтерв’ю міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що за період повномасштабної війни українці постарішали на 10-15 років. За його словами, сьогодні найбільше летальних випадків в Україні стаються через серцево-судинні хвороби.

Тож ми розповімо тобі про п’ять нетипових симптомів, які з’являються за кілька місяців до серцевого нападу. На них треба звернути увагу й слідкувати за здоров’ям.

Ми знаємо, що у серцевого нападу є яскраво виражені симптоми, які з’являються раптово і з величезною силою — біль у грудях, задишка, потовиділення тощо. Проте є нетипові симптоми, які є “дзвіночками” до можливого серцевого нападу, про це пише видання Express.

Зараз також дивляться

Що таке серцевий напад

Серцевий напад — це невідкладний стан, при якому відбувається раптова втрата кровотоку в частині серцевого м’яза. Найочевидніший попереджувальний знак — біль у грудях.

У деяких людей симптоми можуть проявитися за кілька місяців або навіть більше, перш ніж відбудеться серцевий напад, — пояснив доктор медичних наук, кардіолог з мережі Sutter Health Саттер зі-Цзянь Сюй.

За словами кардіолога, більшість пацієнтів відчувають кілька типових симптомів, як-от біль у грудях, що іррадіює, тяжкість або дискомфорт, прискорене серцебиття, холодний піт та задишка.

Нетипові симптоми серцевого нападу

За словами лікаря, у значної меншості пацієнтів, переважно у жінок, спостерігається безліч нетипових симптомів, серед яких:

втома;

загальне почуття тривоги;

смутний дискомфорт;

біль у спині або животі;

зниження витривалості.

Що робити у разі серцевого нападу

Серцевий напад вимагає невідкладної медичної допомоги. Тож обов’язково треба якнайшвидше викликати швидку. А очікуючи лікарів, треба зберігати спокій та прийняти 300 мг аспірину.

Профілактика серцевого нападу

Повністю запобігти серцевому нападу неможливо, адже проблема може бути на біологічному рівні, пов’язана з генетикою, іншими хворобами людини тощо.

Проте можна знизити ризик серцевого нападу. Є проста профілактика, яка в цьому допоможе.

За словами кардіологів, людина має займатися регулярними фізичними вправами. Намагайся приділяти не менш як 150 хвилин (дві з половиною години) вправам середньої інтенсивності протягом тижня або 75 хвилин більш активної діяльності.

Регулярні фізичні вправи не тільки приносять користь серцю, але й сприяють зниженню ваги, що також допоможе запобігти серцевому нападу.

Крім того, варто переглянути своє харчування, адже жирна їжа містить нездоровий тип холестерину. Людині, яка перебуває в групі ризику серцевого нападу, слід дотримуватися середземноморської дієти. Тобто їсти більше корисного хліба, фруктів, овочів і риби й менше м’яса.

Щоб запобігти захворюванням серця, треба регулярно проходити обстеження. Раніше ми розповідали про чекап, що врятує твоє серце.

До речі, у Вікон тепер є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!