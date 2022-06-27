Здоров'я та краса

Втома, тривожність та біль у спині можуть бути “дзвіночками” серцевого нападу — нетипові ознаки хвороби

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Червня 2022, 16:00
Нетипові ознаки серцевого нападу
Фото: Unsplash, Pexels

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Втома, тривожність та біль у спині можуть бути “дзвіночками” серцевого нападу — нетипові ознаки хвороби
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Втома, тривожність та біль у спині можуть бути “дзвіночками” серцевого нападу — нетипові ознаки хвороби

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