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Українці постарішали на 10-15 років. Віктор Ляшко про вплив війни на людей та ситуацію з медичною системою в Україні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Червня 2022, 22:13
Віктор Ляшко
Фото: Facebook

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