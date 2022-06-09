Вчасно вияви онкологію: шість безкоштовних досліджень для виявлення раку

Війна — це далеко не привід відкласти своє здоров’я на другий план й дочекатися кращих часів. Адже онкологія може не розповідати про себе, а мовчки очікувати наступних стадій.

У лікуванні ракових пухлин дуже важливий час, чим раніше виявляють новоутворення, тим більший шанс на повну ремісію.

Тому відкладати точно не варто, тим паче, що є можливість пройти шість безкоштовних досліджень на виявлення онкології від Національної служби здоров’я України.

Зараз також дивляться

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про те, чому ж таки важливо пройти профілактику та хто може дослідити організм безкоштовно.

Навіщо профілактика, зараз є важливіші справи

Віктор Ляшко засвідчує сумну тенденцію, що від початку коронавірусу й з початком повномасштабної війни все менше українців почали проходити необхідні обстеження.

Це свого часу призведе до того, що для багатьох людей виявлення онкології відбудеться на пізніх стадіях, що буде впливати на тривалість й результативність лікування.

Також варто враховувати надзвичайний стрес, який переживають всі українці, розхитаний психічний стан може пришвидшити прояву різних хвороб.

Окремі хвороби можуть виявлятись на 10-15 років раніше ніж в середньому в популяції. Саме тому усім, в кого є така можливість, лікарі України радять не забувати про власне здоров’я.

Якщо ж хтось думає, що це не на часі, то це зовсім не так. Важливе життя кожного українця так українки, й спеціалісти продовжують лікувати звичайні хвороби.

Що це за шість досліджень?

Програма медичних гарантій (ПМГ) забезпечує шість досліджень організму, які допоможуть виявити злоякісні пухлини на ранніх стадіях.

Словом, це комплексний огляд організму, в який входять:

мамографія — обстеження молочних залоз; гістероскопія — обстеження матки; езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) — обстеження стравоходу і шлунка; колоноскопія — обстеження товстого кишківника; цистоскопія — обстеження сечового міхура; бронхоскопія — обстеження трахеї та бронхів.

Ці процедури обстежують органи, в яких найчастіше з’являються онкологічні пухлини, однак це далеко не весь список доступних послуг для кожного дослідження.

Якщо є потреба, можеш ознайомитися ширшим переліком на сайті НСЗУ. У пунктах 17-22 буде розділ специфікація, саме там прописано, які ж процедури входять у кожне дослідження.

Хто може пройти обстеження безкоштовно?

Ти можеш пройти всі обстеження комплексно й безкоштовно, для цього просто потрібно звернутися до сімейного лікаря за направленням.

Однак для того, щоб зробити це безкоштовно, ти маєш досягти певного віку.

До прикладу, мамографію та колоноскопію призначають після 40 років, а гістероскопію, гастроскопію, цистоскопію, бронхоскопію – після 50 років.

Але онкологія, на жаль, стосується і молоді, їм теж потрібні обстеження, тому НСЗУ все прорахувала.

Якщо тобі менше років, ніж зазначено вище, але твій сімейний лікар підозрює в тебе онкологію, то тобі теж випишуть безкоштовне направлення для такого дослідження.

Всі лікарні підходять для проходження досліджень?

Ні, не у всіх лікарнях можна пройти дослідження.

Якщо ти вже маєш направлення від свого лікаря, то можеш безкоштовно пройти обстеження у тих медичних закладах, які мають договори з НСЗУ за відповідними напрямами.

Потрібний заклад допоможе знайти оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Одним із важливих чинників, які впливають на те, буде в тебе онкологія чи ні, є не тільки відсутність стресу й гарна екологія, а й банально те, що ти їси.

Нутриціологиня Анастасія Голобородько в нашому матеріалі дала поради, як харчуватися для здорового організму. Піклуйся про себе вже зараз.

А якщо ти хочеш отримувати всі новини й наші найцікавіші матеріали оперативно й зручно, то запрошуємо в наш Telegram-канал.