Вовремя выяви онкологию: шесть бесплатных исследований для обнаружения рака

Война — далеко не повод отложить свое здоровье на второй план и дождаться лучших времен. Онкология ведь может не рассказывать о себе, а молча ожидать следующих стадий.

В лечении раковых опухолей очень важно время, чем раньше выявляют новообразования, тем больше шанс на полную ремиссию.

Поэтому откладывать точно не стоит, тем более, что есть возможность пройти шесть бесплатных исследований на выявление онкологии от Национальной службы здоровья Украины.

Сейчас также смотрят

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, почему важно пройти профилактику и кто может исследовать организм бесплатно.

Зачем профилактика, сейчас есть более важные дела

Виктор Ляшко свидетельствует о печальной тенденции, что с начала коронавируса и с началом полномасштабной войны все меньше украинцев начали проходить необходимые обследования.

Это в свое время приведет к тому, что для многих людей обнаружение онкологии произойдет на поздних стадиях, что повлияет на длительность и результативность лечения.

Также следует учитывать чрезвычайный стресс, который переживают все украинцы, расшатанное психическое состояние может ускорить проявление разных болезней.

Отдельные болезни могут проявляться на 10-15 лет раньше, чем в среднем в популяции. Поэтому всем, у кого есть такая возможность, врачи Украины советуют не забывать о собственном здоровье.

Если кто-то думает, что это не вовремя, то это совсем не так. Важна жизнь каждого украинца и украинки, и врачи продолжают лечить обычные болезни.

Что это за шесть исследований?

Программа медицинских гарантий (ПМГ) обеспечивает шесть исследований организма, которые помогут выявить злокачественные опухоли на ранних стадиях.

Словом, это комплексный обзор организма, в который входят:

маммография – обследование молочных желез; гистероскопия – обследование матки; эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) — обследование пищевода и желудка; колоноскопия – обследование толстого кишечника; цистоскопия – обследование мочевого пузыря; бронхоскопия – обследование трахеи и бронхов.

Эти процедуры обследуют органы, в которых наиболее часто появляются онкологические опухоли, однако это далеко не весь список доступных услуг для каждого исследования.

В случае необходимости можешь ознакомиться с более широким перечнем на сайте НСЗУ. В пунктах 17-22 будет раздел спецификация, там прописаны, какие же процедуры входят в каждое исследование.

Кто может пройти обследование бесплатно?

Ты можешь пройти все обследования комплексно и бесплатно, для этого просто нужно обратиться к семейному врачу за направлением.

Однако для того, чтобы сделать это бесплатно, ты должен (-а) достичь определенного возраста.

К примеру, маммографию и колоноскопию назначают после 40 лет, а гистероскопию, гастроскопию, цистоскопию, бронхоскопию – после 50 лет.

Но онкология, к сожалению, касается и молодежи, им тоже нужны обследования, поэтому НСЗУ все просчитала.

Если тебе меньше лет, чем указано выше, но твой семейный врач подозревает у тебя онкологию, тебе тоже выпишут бесплатное направление для такого исследования.

Все ли больницы подходят для прохождения исследований?

Нет, не во всех больницах можно пройти исследование.

Если у тебя уже есть направление от врача, то можешь бесплатно пройти обследование в тех медицинских учреждениях, у которых есть договоры с НСЗУ по соответствующим направлениям.

Нужное заведение поможет найти оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

Одним из важных факторов, влияющих на то, будет у тебя онкология или нет, есть не только отсутствие стресса и хорошая экология, но и банально то, что ты ешь.

Нутрициолог Анастасия Голобородько в нашем материале дала советы, как питаться для здорового организма. Заботься о себе уже сейчас.

А если ты хочешь получать все новости и самые интересные материалы оперативно и удобно, то приглашаем в наш Telegram-канал.