Украинцы постарели на 10-15 лет. Виктор Ляшко о влиянии войны на людей и ситуации с медицинской системой в Украине

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в своем интервью рассказал о том, как война повлияла на украинцев, о поставках медикаментов на оккупированные территории и какова ситуация с врачами и медучреждениями.

О нагрузке на медицинскую систему

— Что сегодня с медицинской системой на пострадавших от обстрелов территориях или под оккупацией?

— Убытки ориентировочные. У нас есть 672 поврежденных или ограбленных учреждений здравоохранения. Из них, по нашим оценкам, 115 медучреждений разрушены и восстановлению не подлежат.

Только 34,4 млрд грн нужно на то, чтобы восстановить поврежденные объекты. Это без оценки еще 64 объекта из тех 672, к которым у нас нет доступа.

На восстановление разрушенных медучреждений нужно 15 млрд 211 млн грн. Речь идет только о восстановлении, не модернизации. Также разрушены или ограблены 426 аптеки, 33 из них восстановлению не подлежат.

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Сейчас 30 учреждений уже полностью восстановлены. По другим учреждениям также проводятся работы, но все зависит от уровня сложности (повреждений — ред.). Где-то остекление, где-то ремонт крыши, где-то двери вставляют.

Также мы параллельно вносим изменения для того, чтобы можно было разрабатывать проектно-сметную документацию за средства, которые собираем в рамках инициативы президента Ukraine 24. Отдельно мы запустили сбор средств на строительство центра первичной медико-санитарной помощи в Макарове, который сгорел дотла.

— Что вам известно о ситуации с больницами на оккупированных территориях?

— Мы периодически общаемся со всеми, но становится все труднее и труднее, поскольку “гасится” интернет. С каждым днем ​​усложняется связь с главными врачами. Для нас ключевое — доходят ли средства, выплаченные Национальной службой здоровья Украины на карточки медикам. Какое обеспечение лекарственными препаратами для “экстренки” и есть ли доступ к горючему. И, к сожалению, недавно оккупанты уже вмешивались в работу нашей централи 103 и начинали внедрять свои телефоны.

Когда ты в Украине набираешь “103”, то попадаешь на диспетчерский пункт, который понимает, где ты, и направляет к тебе скорую. Теперь они отключили нашу централь 103.

О врачах

— Какая ситуация сейчас с врачами?

— Сейчас критической нехватки с врачами нет, потому что у нас есть очередь из иностранных врачей, которые готовы приезжать в Украину. Мы также открыты, но говорим, что лучше приезжать тогда, когда от нас приходит запрос, кто нужен больнице, например, анестезиолог или травматолог. Тогда мы просим — приезжайте своей бригадой, мы говорим, в какую больницу.

Но ситуация зависит от места, о котором идет речь. Одно дело — запад и центральная Украина. Другое дело в зоне боевых действий и на территории, где Россия пытается установить оккупационный режим.

— Распространена ли ситуация с эмиграцией врачей?

— Она есть, и, прежде всего, это женщины, женщины с детьми, которые вынуждены покинуть Украину, чтобы обеспечить безопасность детям. Критична ли она для нас сейчас? Нет. По общению с прифронтовыми больницами понимаем, что большинство медицинских работников остается на рабочем месте.

О лекарствах на оккупированных территориях

— А какой самый дефицит среди лекарств на оккупированных территориях?

— Больницы плюс-минус удалось обеспечить запасами украинских препаратов, поставленных уже в период боевых действий. Но в аптечном сегменте проблемы, в частности, с препаратами для понижения артериального давления.

По больницам проблемы с препаратами для людей, которым была произведена пересадка органов. Также начинают появляться проблемы с физрастворами.

— Поставляете ли вы лекарства на оккупированные территории? Насколько системно?

— У нас нет системных поставок. У нас нет ни одного гуманитарного коридора. Российская Федерация не открыла для снабжения лекарственными препаратами территории, где установлен оккупационный режим. Это все партизанщина, которую мы делаем совместно с волонтерами, и стараемся доставить все, что только можно и как только можно.

Как война повлияла на украинцев

Люди, которые сейчас в Украине переживают последствия войны, постарели на 10-15 лет.

Недуги, которыми люди болели, например, в 60 лет, теперь будут догонять их в 45-50-летнем возрасте, в частности, из-за психологических изменений в нашем организме, рассказал Виктор Ляшко. По его словам, сегодня больше всего летальных исходов в Украине происходят из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

На втором месте — онкологические заболевания, поскольку у людей нет возможности пройти ранний скрининг.

Какое будущее у украинской медицины после войны

— Что война значит для будущего медицинской системы в Украине?

— Мы платим достаточно большую цену за сохранение демократии во всем мире, за возможность мира и каждой страны быть независимой и свободной. Поэтому эту цену мы должны использовать в качестве шанса. И мы сразу разработали план не только восстановления разрушенного, но и план восстановления с перспективой развития, запуском технологий будущего. Мы не должны сейчас набирать самые дешевые аппараты, чтобы оно просто было.

Мы должны стратегически двигаться вперед. Но такое оборудование дорого стоит, поэтому нужно обращаться ко всем с просьбой о поддержке, потому что экономика Украины в условиях войны не позволит вытащить закупку инновационных оборудований и строительство новых центров.

Медики Украины — это герои, которые спасают жизнь военных и гражданских, борются за каждый удар сердца. Ранее мы рассказывали историю Павла Плавского — нейрохирурга, который 46 дней спасал жизнь детей и фактически жил на работе.

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